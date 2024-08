Exhaurides totes les entrades per al concert d'Estopa a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb motiu del canvi d’ubicació de l’escenari dins el mateix recinte de l’Anella Mediterrània, s’havia pogut ampliar l'aforament per al concert que Estopa portarà a terme a Tarragona el pròxim 14 de setembre a les 22 hores. Per aquest motiu, s'havien posat 1.400 entrades més a la venda, que s'han exhaurit en escassos minuts.

Estopa ve a Tarragona, coincidint amb les festes de Santa Tecla, dins la seva gira de celebració del 25è aniversari del grup, on passaran pels principals recintes i escenaris de ciutats com Barcelona, Madrid, Saragossa o Granada. Les entrades per gaudir del concert es podien adquirir a través d'aquest enllaç web amb un preu de 45 euros.

El duet de Cornellà, format pels germans Muñoz (David i José) és un dels principals exponents del pop-rock espanyol de principis de segle. Amb la seva música animada amb tocs de rumba catalana i les seves lletres rítmiques i divertides, han inspirat diverses generacions a través de cançons que s'han convertit ja en himnes com 'La Raja de tu falda', 'Como Camarón' o 'El del medio de los Chichos'.

Al llarg d'aquests anys, amb la publicació dels seus nou àlbums d'estudi, i més de quatre milions de còpies venudes, David i José Muñoz s'han convertit en artistes consagrats, però també ha estat font d'inspiració per a artistes d'una nova generació.

Et pot interessar: