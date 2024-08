Aquest és el celler de Tarragona triat entre els millors d’Espanya per fer un tast de vi

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Espanya és, sens dubte, un país de vi. Hi ha més de 4.400 cellers, 150 varietats autòctones de raïm plantades i 97 denominacions d’origen protegides. És el primer país a nivell mundial en extensió vitivinícola i el tercer productor de vi al món, sumant un total de 131 zones vitivinícoles, amb una producció de 28,3 milions d’hectolitres el 2023. Castella-la Manxa és, amb diferència, la Comunitat Autònoma en la qual més vi es produeix, encara que, curiosament, la que registra la menor despesa dels seus habitants en aquest producte.

De fet, Espanya està entre els deu països més consumidors de vi del món, amb una mitjana d’uns 21 litres l’any per habitant. Com a curiositat, Portugal consumeix el doble que Espanya i estem lluny del rècord del Vaticà que beu 54 litres de vi l’any per persona, encara que són només 800 habitants, la gran majoria homes adults.

A Espanya hi ha un total de 36 rutes del vi que són visitades cada any per gairebé tres milions de persones, amb una despesa propera a 80 milions d’euros l’any. Són una oportunitat per a, a més de conèixer cellers i provar els seus vins, descobrir bonics paisatges, pobles amb encant, obres d’art i gent encantadora.

De fet, segons ha pogut comprovar el web número u d’Espanya en regals d’experiències www.aladinia.com, la reserva d’experiències enològiques ha augmentat un 8% l’últim any. El sector vinícola és d’extraordinària rellevància a Espanya, no només des del punt de vista econòmic o mediambiental, sinó també des del social i cultural. El vi contribueix a la imatge del país i és un pol d’atracció de visitants i turistes.

Visitar cellers i tastar els seus vins és una de les experiències més sol·licitades pels espanyols, per això, Aladinia.com ha demanat als seus usuaris que seleccionin els millors cellers d’Espanya per tastar els seus vins demanant-los que valorin el seu disseny, ubicació, explicacions, originalitat, altres activitats... i per descomptat, la qualitat dels seus vins. Totes aquestes visites amb tast poden presentar-se en forma de regal. I hi destaca un celler de Tarragona: Cellers Baronia del Montsant, situat a Cornudella de Montsant.

Cellers Baronia del Montsant

Els cellers Cellers Baronia del Montsant es troben en la població de Cornudella de Montsant, a Tarragona. Es tracta d’un celler que elabora vins de gran qualitat, diferents i de produccions molt limitades. Les seves més de 36 medalles d’or i plata en els principals concursos internacionals els avalen fins tal punt que han aconseguit vins exclusius i moderns, amb tècniques innovadores de vinificació. La visita al celler és bastant curiosa, comença amb un viatge en 4x4 dels anys 70 per les vinyes velles de garnatxa.

De tornada al celler es mostrarà el procés d’elaboració dels seus vins, i tots els passos que segueixen per obtenir els seus vins Clos d’englora, que compten amb la D.O. Montsant. Després, juntament amb un petit aperitiu, s’emprovaran els seus vins, inclòs un dels seus coupages directament de bota. L’experiència no acaba aquí, es completa amb un dinar a la Fonda el Recó, una de les fondes més antigues de Catalunya, ubicada a la plaça de Cornudella del Montsant.

La tradició i la modernitat en un menú especial amb productes de temporada on es podrà escollir un primer i un segon d’entre els més de 22 plats que ofereixen, unes postres casolanes dels 9 que tenen, a més de pa, cafè i aigua i tot maridades amb vi de Cellers Baronia del Montsant. Tota una experiència gastronòmica per 44,50 euros per persona a Aladinia.com.

Et pot interessar: