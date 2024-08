El Parc Francolí celebra les seves festes del 30 d'agost a l'1 de setembre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació de Veïns Parc Francolí celebrarà la quarta edició de les seves festes durant aquest llarg cap de setmana, del 30 d’agost a l’1 de setembre. Com a novetats, destaquen la incorporació d’una nova revetlla musical el divendres o el concurs de baldufa del dissabte.

També s’han incrementat força els premis del Bingo –gràcies a les aportacions dels comerços del barri- i es tornaran a programar activitats aquàtiques com els tobogans d’aigua. La música, el cinema, la gastronomia i les activitats familiars no hi faltaran durant els tres dies a la zona de grades del Parc, l’epicentre de les festes.

L’entrenador del Nàstic de Tarragona, Dani Vidal González, serà l’encarregat d’obrir oficialment les festes, aquest divendres 30 d’agost, a les 20:30 h, amb el Pregó. La presència del tècnic grana serà tot un luxe, tenint en compte que la setmana passada ja va arrencar la competició.

A les 22:00 h, es podrà gaudir d’una projecció de cinema a la fresca amb Garfield: La pel·lícula. A continuació, i com a novetat, enguany s’incorpora una revetlla musical per la nit del divendres, que estarà amenitzada per «davip» i que s’allargarà fins a les 2 de la matinada.

Les activitats es reprendran l’endemà dissabte 31 d’agost, a partir de les 19:00 h, amb la Festa de l’Escuma i la Guerra de pistoles d’aigua. A les 20:00 h, arribarà el nou Concurs de Baldufa en dues modalitats (infantil, fins als 12 anys i adult). Les inscripcions es podran fer el mateix dia del concurs i l’associació de veïns deixarà les baldufes als participants.

A continuació, a les 21:00 h, tindrà lloc el tradicional Sopar de Carmanyola. Els veïns i veïnes podran portar el seu sopar i compartir-lo amb la resta. Les cadires es podran llogar per 1 euro, a través dels tickets que es vendran prèviament al Panishop (fins al 28 d’agost) o bé a través del correu veinsparcfrancoli@gmail.com.

Durant la nit es podrà gaudir d’un Bingo, que obsequiarà amb regals, que han estat cedits pels comerços del barri, que aquest any han incrementat notablement la seva col·laboració, així com el nombre d’establiments participants. Per tancar la nit de dissabte, a partir de les 22:30 h, es podrà gaudir de l’actuació de la Crazy Heads Rock % Roll Band.

L’endemà diumenge 1 de setembre la festa es concentrarà a la zona superior de les grades. A partir de les 11 h, infants, joves i adults podran remullar-se i refrescar-se als tobogans d’aigua, una de les atraccions més esperades de les festes. A partir de les 12 h, els més petits podran participar en un Pintacares, mentre els veïnat gaudeix d’un Vermut popular amb música.

A les 14:00 h, arriba l'hora de dinar amb una Fideuà –el primer de setembre al barri-. La venda de tiquets (7,5 euros) es farà a través del correu veinsparcfrancoli@gmail.com o al Panishop, fins al 28 d’agost. Els assistents al dinar popular que guardin el seu tiquet podran participar en un sorteig de productes dels comerços del barri. Durant els tres dies, hi haurà un servei de bar disponible mentre es facin les activitats.

Et pot interessar