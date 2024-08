La Festa Major de Cambrils es consolida amb un programa d’un mes de durada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

S’acosta el mes de setembre i, pels cambrilencs i les cambrilenques, això és sinònim de festa i cultura popular. Els carrers del municipi escalfen motors de cara a una nova edició de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí que continua fent-se gran i assolint una dimensió ja comparable a la de les festes de les grans ciutats de la demarcació.

«El que diferencia la nostra Festa Major de la resta de ciutats són les entitats que tenim, el pilar sobre la qual se sustenten les festes», apuntava l’alcalde Alfredo Clúa, que va destacar la increïble afluència que hi ha al carrer durant aquests dies.

Tot i que no hi ha grans novetats en el programa respecte a l’any passat, hi ha actes que amplien la seva durada. És el cas de la tan esperada Pujada de Galera (7 de setembre a partir de les 22 hores) que, enguany, a més de comptar amb La Deslligada –pròleg de l’acte, aquest any a càrrec de Josep Capella, president de l’Associació Cultural Revista Cambrils– també s’amplia amb La Repujada. Consistirà que, un cop completat el tradicional concert de Miquel del Roig a la plaça de la Vila, la Galera es desplaçarà fins a la plaça del Setge per fer la fi de festa davant del local dels Xiquets de Cambrils, que enguany s’allargarà fins a les 3 de la matinada.

El 31 d’agost arribarà un dels actes més esperats del programa. La Nit del Foc arriba a la 31a edició esperant que la pluja els respecti aquesta vegada. Sis colles infantils prendran part del correfoc infantil –sortida a les 18 h a la plaça de la Vila– que es tancarà amb el Trinnà petxina, la cançó que van estrenar l’any passat. Nou colles participaran en el correfoc adult –sortida a les 22.30 h, també a la plaça de la Vila–. El correfoc gran anirà precedit de la tradicional Baixada de Torxes, amb caracterització dels portants

inclosa, i la nit es tancarà amb el concert al Parc del Pinaret de Band The Cool i Lo Puto Cat. Aquí no acabarà la feina de l’Endenga que, aquest any, també celebra la XVI Trobada de Gegants. Es durà a terme el 14 de setembre a partir de les 18 hores i hi participaran dot- ze colles del territori.

Ja encarant la recta final de les festes, arriba la segona edició de Barretes Cambrils. El divendres 13 de setembre, al Parc del Pinaret, enguany la festa creix sota l’organització conjunta de Colla Jove i Els Molla’ls i comptarà amb food trucks, cerveses artesanes i barres de còctels.

