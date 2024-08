El Festival Humor Amarillo de la Pobla va tenir un gran èxit de participació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte va tenir lloc una nova edició del Festival Humor Amarillo, una proposta que ofereix grans dosis de diversió per a tota la família i que, en aquesta ocasió, no només va aplegar prop de 500 persones com a públic assistent, sinó que també va tenir un gran èxit de participació de totes les edats.

El Festival Humor Amarillo es tracta d’un acte plenament consolidat en el calendari de les Festes d’Estiu de la Pobla de Mafumet. Aquesta proposta consisteix en un circuit d’aventures que compta amb tot un seguit d’inflables de format gegants amb diferents proves que els participants hauran de superar.

Al més pur estil del programa de televisió Humor Amarillo, grans i petits van haver de demostrar les seves habilitats a l’hora de saltar i esquivar obstacles, escalar, córrer i superar proves d’aigua. Tot plegat va garantir la diversió i l’emoció de tant el públic assistent com de totes aquelles persones que es van atrevir a participar. Finalment, com en tot concurs, els participants que van aconseguir acabar tot el recorregut amb el marcador de temps més baix van ser els guanyadors.

Tot i que el mes d’agost arriba a la seva fi, les Festes d’Estiu de la Pobla de Mafumet continuen al peu del canó. Així doncs, el pròxim dissabte 31 d’agost arriba a la Pobla Summer Festival amb una proposta musical per a tots els gustos i que tindrà com a cap de cartell a Marsal Ventura i el seu Technoflamenco que farà vibrar el públic abans de donar el relleu a les actuacions dels DJ locals Alex Sunrise, DJ Guibbons, DJ Salmer i Gabry DC. Està previst que el festival musical comenci a les 22.00 hores a la pista coberta del CEM.

Les Festes d’Estiu continuaran ben presents durant el mes de setembre que continuarà amb diverses ofertes festives. La primera de totes es tracta d’una activitat familiar plena de colors i diversió com és la Festa dels Colors, que se celebrarà l’1 de setembre i que també tindrà minidisco amb personatges d’animació. Tot seguit, serà el torn de l’esperada Paella Popular que enguany arriba a la seva 31a edició. Aquesta tindrà lloc el dissabte 7 de setembre i, com ja és tradició, famílies i grups d’amics cuinaran les seves paelles per després poder degustar-les tots plegats en un acte que també comptarà amb activitats d’animació.

El 10 de setembre, La Pobla celebrarà un dels seus clàssics d’estiu: la nit d’havaneres i rom cremat amb l’actuació de Balandra. L’encarregat de posar el punt final a la programació de les Festes d’Estiu serà el vermut musical de la Diada, que se celebrarà l’11 de setembre a la Carpa de les Moreres i que, en aquesta ocasió, estarà amenitzat per Julivert.

