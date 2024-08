Operatiu a les estacions de busos i de trens de Tarragona: 50 identificats i dos detinguts

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat 23 d’agost, es va dur a terme un operatiu conjunt de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia. A partir de les 18 h, es van organitzar controls de seguretat a les zones properes a les estacions d’autobusos i de trens.

Aquest operatiu, en el qual també hi va participar la Unitat de Drons de la Guàrdia Urbana, tenia com a objectiu reforçar la seguretat en el transport, i s’emmarca en el pla d’acció en la zona del barri del Port que s’està treballant des de fa tres mesos.

El resultat global d’aquests controls conjunts va ser de mes de 50 persones identificades, 2 persones detingudes, 12 denuncies per diferents infraccions, com per tinença de substàncies estupefaents i tinença d’arma blanca i 5 vehicles controlats.

