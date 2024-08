Un ferit greu per impacte de bala a Tarragona

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona ha estat escenari, un cop més, d'un incident greu. Aquest cop ha estat al carrer Jaume I, on una persona ha resultat ferida greu després de rebre un impacte de bala per part d'una altra persona.

Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat per aquest incident a les 00.45 hores a la zona del carrer Jaume I, que connecta el Mercat Central amb el Serrallo. Allí han trobat al ferit i després han aconseguit detenir una persona de 35 anys com a presumpte autor del tret.

Segons ha pogut saber Diari Més, el ferit ha estat traslladat en un primer moment a l'Hospital Santa Tecla però després se l'han endut fins a l'Hospital Joan XXIII.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i comprovar si hi ha més implicats. No es descarten més detencions.

