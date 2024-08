Insòlit: acudeixen per auxiliar en un incendi a Roda i acaba ferit un policia i un dels propietaris

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta matinada els Bombers de la Generalitat han intervingut en un incendi al carrer Marinada de Roda de Berà. A l'exterior de l'habitatge afectat es trobaven tres persones residents del domicili familiar.

Diverses patrulles de la Policia Local han acudit fins al lloc dels fets per auxiliar. Moment en que una d'aquestes tres persones ha reaccionat d'una manera molt estranya. Ha anat fins al seu vehicle on ha agafat una arma llarga, de tipus escopeta, i li ha pegat un cop a un dels agents de la policia local. Aquest com a acte de defensa ha utilitzat la seva arma reglamentària i ha disparat a l'agressor. Com a conseqüència, aquesta ha resultat ferit en una cama però ha aconseguit fugir del lloc.

Ràpidament, els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc dels fets per investigar el que ha passat. Ha pres declaració a les altres dues persones del pis incendiat, als agents de la policia local i als bombers.

Segons ha pogut saber Diari Més, els Mossos estan buscant a l'agressor, el qual se sap que ha rebut algun tipus d'atenció mèdica pel tret a la cama. L'arma llarga amb la que ha agredit a l'agent de policia ha estat localitzada en un descampat proper. I en, principi, a l'interior de l'habitatge no han localitzat estrany que expliqui la reacció d'un dels propietaris.

A més, han obert una investigació per saber perquè l'home hauria reaccionat d'aquesta manera contra l'agent, quan aquest havia acudit per auxiliar durant l'incendi.

Pel que fa a l'incendi, segons Bombers, el foc només ha afectat la part exterior del balcó de l'habitatge i ells han actuat amb tres dotacions terrestres.

