Nou capítol del contracte de la brossa: alguns grups de l'Ajuntament reben un anònim amb informació

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Alguns grups municipals de l'Ajuntament de Tarragona han rebut aquest dimarts a la tarda un sobre anònim amb informació relativa al contracte de la brossa. Segons ha pogut confirmar l'ACN, un mínim de quatre formacions polítiques han rebut la documentació, on es fa un relat sobre qüestions relatives al procés de licitació i adjudicació del contracte, valorat en més de 230 milions d'euros.

En el text, que no aporta cap prova del què s'hi afirma, hi apareixen els noms de diferents càrrecs polítics del consistori dels darrers anys així com qüestions personals i professionals de treballadors municipals. Tot i que cap dels partits polítics ha volgut fer declaracions, algunes fonts han qualificat el contingut de difamacions.

Aquest és un capítol més en relació al contracte de les escombraries de la ciutat, on hi ha en marxa una investigació judicial arran de la denúncia d'una treballadora municipal que sospita que hauria estat espiada.

Et pot interessar