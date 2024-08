Vídeo: Nova baralla al barri del Port de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou incident al barri del Port de Tarragona. En aquesta ocasió, els veïns del carrer Apodaca van ser testimonis, ahir dilluns a la nit, d'una nova baralla a la Part Baixa. En aquest cas, el succés, que es va produir al voltant de les 21.40 hores, va involucrar diverses persones, algunes d'elles sota els efectes de l'alcohol. Una d'aquestes va acabar estesa a la carretera.

El fet, que va ser presenciat per nombrosos veïns i aquelles persones que passaven per la zona, va ser enregistrat i ràpidament publicat a les xarxes socials. De fet, en un vídeo es pot veure com un grup de persones atura el trànsit a la carretera i, un d'ells, fa senyals a la policia per a indicar que allà es trobava la persona afectada.

Aquest episodi se suma a una llarga llista de successos que estan convertint la inseguretat en una de les característiques de la Part Baixa, fet que ha provocat diverses queixes veïnals i el reforç dels serveis de seguretat a la zona, que han implementat un nou pla.

