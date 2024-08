Santiago Castellà, nou president del Port de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Santiago Castellà serà el nou president de l'Autoritat Portuària de Tarragona. Segons ha avançat el Diari de Tarragona i ha pogut confirmar el Diari Més, serà Castellà qui agafi el relleu de Saül Garreta, qui va assumir el càrrec el novembre de 2022.

Castellà és l'actual subdelegat del Govern Central a la província de Tarragona, un càrrec que ocupa des de gener del 2023. També va ser senador entre els anys 2020 i 2023, durant els quals va exercir la vicepresidència primera de la Comissió Constitucional del Senat i va ser el portaveu de Funció Pública.

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i en Ciències Polítiques per la UNED. També exerceix com a professor titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Des del 2003 i fins al 2006 va ser degà de la Facultat de Dret, i vicerector de Relacions Externes entre els anys 2006 i 2010.

Castellà va iniciar la seva carrera política com a Secretari General de les Joventuts del Centre Democràtic i Social (Joves Liberals i Progressistes) del govern d'Adolfo Suárez. Posteriorment, va ser Secretari General del Moviment de Crítica Radical (MCR) i ha presidit el moviment Laic i Progressista.

A més, és patró de la Fundació Francisco Ferrer Guardia, de la Fundació Trencadís pel Modernisme a Tarragona, i un dels impulsors de la Fundació Carme Chacón. Des del 2016, és Primer Secretari del PSC a Tarragona. Garreta ha felicitat a Castellà a través de la xarxa social X, expressant la seva «més sincera enhorabona» i «predisposició a fer un traspàs exemplar».

