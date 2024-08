Tarragona es torna a convertir en un referent cultural del país amb el FITT

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa 13 anys, va néixer a Tarragona el Festival Internacional de Teatre de Tarragona - Noves Dramatúrgies (FITT) de la mà de la Sala Trono i l’Ajuntament. Tot plegat, amb la voluntat de posar la ciutat en el mapa internacional del teatre i, així, fer comptar la capital d’una bona oferta de propostes escèniques.

En aquella primera edició, l’organització va aconseguir vendre 324 entrades. Amb el pas del temps, l’esdeveniment s’ha anat consolidant com un referent cultural de la ciutat i del país. L’any passat, coincidint amb la desena edició del festival, es van aconseguir vendre un total de 8.468 entrades. Una evolució bestial.

Enguany, el festival celebra la seva onzena edició entre els dies 28 i 31 d’agost. Un gran ventall d’espectacles musicals i teatrals per a totes les edats es duran a terme en onze espais diferents de la ciutat: el Camp de Mart, el passeig arqueològic, el CaixaFòrum, la plaça Corsini, el Teatre El Magatzem, l’Escola Pau Delclòs, el Teatre Tarragona, el passeig de les Palmeres, el Teatret del Serrallo, el Palau de Congressos i el Refugi 1 del Moll de Costa.

El director del FITT, Joan Negrié, explica que «aquest festival comporta moltes coses positives per Tarragona: es promociona el talent local, venen molts programadors internacionals per exportar els seus espectacles i, per tant, també se situa la ciutat i tot el seu patrimoni cultural en el mapa cultural internacional».

Si alguna cosa caracteritza el FITT és el bon ambient que s’hi respira, que aglutina públic local, però també de fora de la província i d’arreu de Catalunya. «El públic més fidel és el que segueix la programació anual de la Sala Trono. Hem aconseguit la fidelització d’uns 200 espectadors que dediquen els quatre dies de festival a viure tot el que hi passa», explica Negrié.

«Cada vegada arriba més gent de la resta de província i de fora de Tarragona. És un públic apassionat del Teatre —sobretot de Barcelona— que no podrà veure enlloc més les propostes que presentem», afegeix. Els espectacles d’enguany conformen un programa d’allò més divers. Amb companyies d’arreu de l’estat, d’Europa i del món, el FITT es prepara per obrir les portes aquest dimecres.

El director afirma que «agraden molt al públic les propostes no convencionals, que sorprenguin i que trenquin la quarta paret». La primera jornada d’actuacions serà la més internacional. La companyia Cal y Canto Teatre —de Castella i Lleó— obrirà la programació amb Lost dog.

Al vespre, serà el torn de la companyia italiana Pippo Delbono que presentaran al públic del Teatre Tarragona la producció teatral La gioia. I també hi haurà temps per la música amb l’artista argentina Belén Natalí. Durant la resta de dies, el programa compta amb noms d’artistes com Svetlana i altres companyies com La Dramática Errante.

