Coneix els diferents tipus d'abonaments i entrades del FITT - Noves Dramatúrgies 2024

Del 28 al 31 d’agost se celebra l’onzena edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Quatre dies en què el públic podrà viure la gran experiència d’arts escèniques a la ciutat amb espectacles de pagament i gratuïts.

Des del FITT ofereixen diferents abonaments, packs i entrades per adaptar-se a tots els gustos i possibilitats. L’abonament més complet que proposen és el FITT on per 80€ pots veure tota la programació del festival i, també, s’inclouen els sopars i l’storywalker, un format que produeix la mateixa organització per oferir un àudio ficcionat per un espai emblemàtic de Tarragona.

L’abonament NITTS, 55€, és ideal per veure els quatre espectacles de la nit, que acostumen a ser els plats forts de la programació: La Gioia, Altsasu, Traces i Macho grita. A diferència del primer, aquest no inclou cap sopar.

Els abonaments DIJJOUS, DIVVENDRES i DISSABTTE (45€) són la millor opció per passar un dia al festival. Ideal per aquelles persones que volen tenir un primer contacte amb el FITT. Inclouen tres espectacles en un mateix dia i el sopar.

Com a novetat, el PACK DDUO i el PACK TTRIO permet a l’espectador total flexibilitat. Consisteix a triar dos o tres espectacles que encara disposin de localitats lliures per aconseguir un 15% o un 20% de descompte.

A més a més, el Passeig de les Palmeres es converteix en el centre neuràlgic del festival on oferiran espectacles i concerts oberts a la ciutadania.

