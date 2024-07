L'11a edició del FITT – Noves Dramatúrgies incorpora propostes musicals i s'expandeix a noves poblacions

L'11a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FITT – Noves Dramatúrgies, incorpora propostes musicals per gaudir «abans i després» dels espectacles de teatre, circ i dansa. Sota el títol 'NiTTS FITT', s'oferirà del 28 al 31 d'agost al passeig de les Palmeres els concerts de Belén Natalí i de Svetlana, així com les actuacions dels DJ's Ecléctico i Pussies i la proposta 'Vivir en un videoclip: Tu, yo «nosotris» y un karaoke'.

Durant aquests quatre dies, el festival programa tretze espectacles amb un total de 24 funcions i dotze companyies, així com sopars populars, workshops i activitats per a professionals. Enguany, i seguint amb la línia d'expansió de l'any passat amb La Canonja, s'incorpora el municipi del Morell.

El FITT arrencarà el dimecres 28 d'agost al Teatre Tarragona amb l'obra inaugural 'La Gioia' de la companyia italiana Pippo Delbono. Abans, però els artistes de la Latal oferiran l'espectacle itinerant 'Les Pompiers', recollint el públic i els vianants des de la plaça Corsini de Tarragona fins al passeig de les Palmeres, que enguany es converteix en l'epicentre del festival, arran de les obres al Teatre Metropol. Allí els esperarà una sessió de PD Kaliu.

Un altre dels escenaris d'aquesta 11a edició seran els jardins del Camp de Mart, on la companyia de Castella i Lleó Cal y Canto oferiran dues funcions per dia de l'espectacle 'Lost dog'. Amb la instal·lació d'una barraca explicaran com és el món vist des de la perspectiva d'un gos. De fet, va ser guardonada com a millor espectacle no convencional als Premis FETEN 2017, segons han subratllat els organitzadors del festival.

El mateix dimecres 28 d'agost també s'estrenarà la nova proposta musical 'NiTTS FITT' amb l'actuació de Belén Natalí. Ho farà una vegada s'acabi l'espectacle inaugural, a partir de dos quarts d'onze de la nit, al passeig de les Palmeres.

El dijous 29 d'agost arrencarà amb l'espectacle 'Oveja Perdida' de la companyia Chamán Producciones a les cinc de la tarda al Teatre El Magatzem, un altre dels escenaris d'aquesta edició. De fet, aquesta companyia repetirà l'obra el divendres i dissabte a la mateixa hora. A les set de la tarda serà el torn de 'Bürstner's Club' de la companyua valenciana DelsAltres, els quals actuaran al Refugi 1 del Moll de Costa que s'incorpora com a nou escenari del FITT. Paral·lelament, a la pèrgola del Serrallo la companyia La Latal oferirà l'espectacle itinerant 'Les Fotografies'.

La jornada de dijous s'acabarà amb l'obra teatral 'Altsasu' al Palau de Congressos de Tarragona. Ho farà a partir de les deu de la nit. Abans, a dos quarts de nou, el passeig de les Palmeres tornarà a acollir una sessió de música, aquesta vegada de la mà del DJ Ecléctico.

Et pot interessar: