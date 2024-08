El Port i l’Ajuntament de Tarragona crearan una comissió de treball per a solucionar la «plaga» de coloms

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«El parrupeig dels coloms em seguia i se’m ficava al mig del cervell com un borinot». Aquest parrupeig del qual parlava Mercè Rodoreda a La plaça del Diamant és més a prop d’acabar a Tarragona. L’Autoritat Portuària i l’Ajuntament crearan una comissió de treball específica per acabar amb la «plaga» d’aquestes aus a la ciutat.

Les dues administracions han contractat el mateix especialista perquè confeccioni dos informes sobre la situació actual dels coloms a la ciutat, els seus dormitoris, desplaçaments i menjadors. Amb els documents sobre la taula, que es preveuen tenir aquest mateix any, es començaran a prendre les mesures oportunes.

De fet, l’estudi contractat per l’Ajuntament fa mesos que està enllestit. «L’informe que vam contractar va demostrar que moltes aus venen des de Reus, Vila-seca o Salou a menjar dels dipòsits de cereals al Port», explica Sonia Orts, consellera de Neteja.

L’estudi també especificava que milers de coloms es desplaçaven d’igual forma des del centre de la ciutat en poques hores. «Després d’acabar l’informe vam anar amb l’expert al Port i hem tingut diverses reunions molt productives. La relació de treball és impecable i hem arribat a l’acord de solucionar-ho de forma conjunta perquè Tarragona no pateixi aquesta plaga», indica Orts.

Des de l’Autoritat Portuària, s’exposa que l’estudi «complementari», contractat a la mateixa companyia que la de l’Ajuntament, ja ha començat. «Estem davant d’un tema molt més complex del que aparentment és. Cal col·laborar, ser científicament i tècnicament rigorosos i dissenyar una estratègia comuna que porti a una solució estable», sentencien fonts de l’Autoritat Portuària. A més, apunten que amb el consistori hi ha «bona sintonia». Un cop enllestit l’estudi addicional, les autoritats hauran d’acordar les mesures a prendre.

Quines solucions?

Les possibles solucions han sigut el taló d’Aquil·les de l’Ajuntament en els últims anys. Mesures com el pinso anticonceptiu no van funcionar. «Se’l menjaven les rates i els coloms no hi paraven», explica la consellera.

Les administracions encara no concreten quines mesures es prendran, però tenen clar cap a quina direcció han d’anar.

«La solució passa per accions que vagin més enllà de privar de menjar i/o reduir la població, s’han de tenir en compte aspectes com la reproducció i la nidificació i dormitoris», diuen des del Port. La consellera apunta que també és probable que es treballi amb els productors de cereals que treballen al Port.

«Ells tenen força i segur que també es treballa conjuntament. Sobretot ja per un tema sanitari», expressa Orts. De moment, el Port de Tarragona ha introduït espècies depredadores, com falcons, i elements dissuasius, com altaveus, per a lluitar contra la gran població d’aus.

400.000 euros anuals

En els darrers vuit anys, l’Ajuntament ha hagut de pagar 400.000 euros anuals per netejar els excrements de colom. «Els edificis patrimonials i municipals tenen xarxes per evitar l’entrada d’aus, però està clar que són mesures ineficients», diu Orts. El consistori també disposa d’informadors que reeduquen a la ciutadania a l’hora de tractar amb els coloms, especialment quan aquestes aus estan als balcons dels seus immobles.

«Els mateixos experts expliquen que certes mesures poden ser contraproduents en forçar els animals a tenir més mobilitat i augmentar la seva productivitat. Estem agraïts amb el Port i confiem en poder implementar mesures més efectives», conclou Orts. «I els coloms, molt malfiats, van anar sortint del colomar, els uns darrere els altres, amb molta por que els paressin una trampa».