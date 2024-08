Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mario Soler serà el nou conseller d’Esports, Turisme Esportiu i Salut en substitució del fins ara responsable municipal d’aquestes àrees, Berni Álvarez, que la setmana passada va passar a formar del Govern del president Illa com a conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya.

El tarragoní Mario Soler és graduat en Finances i Comptabilitat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) i MBA a CEREM International Business School. Va ser regidor de l’Ajuntament de Tarragona de 2019 a 2023 i, des de fa un any, és senador per la província de Tarragona i portaveu a la comissió d’Hisenda del Senat.

La marxa de Berni Álvarez a la Generalitat de Catalunya per ser el nou conseller d’Esports obliga a l’alcalde Rubén Viñuales a remodelar el Govern. Aquesta reorganització passa perquè la consellera Isabel Mascaró assumeix l’àrea d’Educació i Europe Direct que s’afegiran a les competències de Hisenda, Serveis Interns i Tecnologia que ja gestiona.

A més d’aquests canvis, la consellera Sandra Ramos passa a ser la segona tinenta d’alcalde. I finalment, la consellera Montse Adan esdevé la presidenta de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic (EMDE).

Et pot interessar