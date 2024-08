L’arribada de Mario Soler obre la porta a canvis en el cartipàs de l’Ajuntament de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mario Soler tornarà a l’Ajuntament de Tarragona i substituirà Berni Álvarez com a conseller d’Esports. Soler, que va néixer a Tarragona l’any 1995, ja va ser regidor del consistori entre el 2019 i el 2023, quan va entrar a les llistes socialistes en lloc de la seva mare, la difunta Ana Santos, regidora de l’Ajuntament. Actualment, Soler és senador i portaveu dels socialistes a la comissió d’Hisenda de la cambra.

«Tinc moltes ganes de començar. És un doble orgull. Per una part perquè un company com el Berni ascendeixi com a conseller a la Generalitat i per l’altra per poder formar part de l’actual govern municipal amb l’alcalde Viñuales al capdavant», expressa Mario Soler al Diari Més.

«És una persona de plena confiança, que ja té experiència a l’Ajuntament. A més, es coneixen molt bé amb Álvarez i estaran en contacte», explica el batlle Rubén Viñuales. El relleu a la carpeta tindrà una línia continuista amb la feina feta durant el primer any de mandat. «Aprofitarem tot el que ens ha deixat el conseller i continuarem apostant pel turisme esportiu, una senya d’identitat del govern», indica Soler. La planificació esportiva a Tarragona d’enguany ja està enllestida i gran part de l’any vinent també.

«A nivell de ciutat és una pèrdua, però guanyem per Catalunya. El que ha fet a Tarragona ho farà a la Generalitat i tots sabem que tindrà la nostra ciutat al cap», afegeix Viñuales. D’altra banda, Soler confirma que mantindrà la seva condició de senador. «És fàcil i és habitual combinar-ho», diu Soler.

Un escenari possible seria dividir les carpetes que tenia Álvarez i escollir un nou conseller d’Educació o Salut. Un altre òrgan que es podria veure afectat per aquest relleu és el Patronat d’Esports. El seu gerent, Ramon Cuadrat, ha sigut la mà dreta d’Álvarez durant el seu temps com a conseller i podria ser un fitxatge de luxe per a impulsar la nova conselleria d’Esports de la Generalitat.

Des de l’oposició, la marxa d’Álvarez preocupa de cara al futur. «Deixa l’equip de govern municipal tocat, ja que era un dels consellers municipals més ben valorats per la ciutadania i una de les peces clau de l’executiu de Viñuales», sentencia Maria Roig, portaveu del grup d’ERC. Per la seva banda, des d’En Comú Podem preocupa la pèrdua per la «importància» que s’ha donat a Álvarez.

«L’esport i el turisme esportiu han estat massa rellevants perquè el relleu sigui senzill. El govern té l’oportunitat de donar la rellevància merescuda al departament d’Ensenyament que ha quedat massa desdibuixat en l’estratègia municipal per la priorització amb l’Esport i, fins i tot, Salut, que ha fet Álvarez», diu Jordi Collado, portaveu del grup municipal. Des de Junts, Jordi Sendra expressa que «sap greu perquè ha fet una bona tasca a Esports i és proper i efectiu».

Més enllà, el batlle tarragoní valora positivament la presència de Tarragona al nou executiu autonòmic, amb el nomenament de Javier Villamayor com a Secretari de Govern. «Potser no llueix tant com una conselleria, però és un càrrec molt important. A més, prové d’un barri de Ponent. És una història d’èxit on els joves s’hi poden emmirallar. Estic molt content per veure que Tarragona compta pel nou Govern», expressa Viñuales. De cara a la legislatura, l’alcalde espera que l’executiu d’Illa «vagi per feina». «Esperem que es tingui en compte la ciutat a l’hora d’executar inversions. Tenim molts reptes com el Fòrum de la Justícia o el Tramcamp», conclou Viñuales.

