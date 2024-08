Tarragona s’acomiada de Berni Álvarez amb bons desitjos i encàrrecs per al futur

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Berni Álvarez va fer oficial la seva renúncia com a regidor municipal de l’Ajuntament de Tarragona. El nou conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya es va acomiadar, en el ple extraordinari celebrat ahir, entre aplaudiments i elogis per part dels seus companys de consistori.

Tant de l’equip de govern com de l’oposició. «Seré el més proactiu possible amb aquest territori i aquesta ciutat perquè s’ho mereix», assegurava Álvarez, qui afirmava que «l’únic que puc garantir és feina, dedicació i entusiasme».

El fins ara segon tinent d’alcalde, va explicar com el president de la Generalitat, Salvador Illa, li va trucar un diumenge a les 8.30 del matí per oferir-li formar part del nou govern. Va quedar «en estat de xoc», però no va dubtar a acceptar. «Em va recordar molt a quan jugava a nivell local i em va trucar Miki Vukovic per dir-me que em volia fitxar per al València», detallava Álvarez.

«Aquesta confiança del President per crear la primera conselleria d’Esports ve per una feina que he pogut fer aquí», afirmava el ja exregidor municipal, qui destacava la tasca feta per portar estudis universitaris relacionats amb l’esport a la Tabacalera, la renovació de la gespa dels camps de futbol o el nou Pla Local de Salut.

D’altra banda, Álvarez també rememorava la seva entrada a la política de la mà de l’exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros, qui va estar present en el ple. «M’ho havia ofert algun altre partit i sempre havia dit que no, però vaig trobar el moment amb els Jocs Mediterranis».

De la mateixa manera, agraïa a l’alcalde, Rubén Viñuales, que li confiés les conselleries d’Esport, Turisme Esportiu, Salut i Educació. «He guanyat un amic, sempre l’he tingut al costat i hem viscut coses molt xules a nivell personal», deia.

El batlle, visiblement emocionat, lloava la figura d’Álvarez: «És una persona estimada per tothom, un enorme professional que treballa en equip». A més, apuntava que «no el perdem, el distribuïm per a tota Catalunya». L’emotivitat continuava amb les paraules del nou conseller de la Generalitat cap a la seva família. Especialment, quan recordava el seu pare.

Tanmateix, va destacar la feina dels treballadors de la casa que l’han acompanyat, així com el tracte rebut pels companys de govern. Un d’ells, el conseller Guillermo Garcia, va aprofitar per posar en valor la figura d’Álvarez, el qual considera «un treballador constant, incansable, responsable, seriós i molt de fiar». Igualment, va exalçar algunes de les seves fites: «Sempre recordarem qui va portar la Minicopa ACB a Tarragona o la Lliga Catalana ACB».

Berni Álvarez també va rebre elogis per part dels grups de l’oposició, que van aprofitar per fer-li arribar alguns encàrrecs. La portaveu d’ERC, Maria Roig, assenyalava que ja pot «pagar les grades retràctils del Palau d’Esports que sempre ha reclamat», a la vegada que reclamava que «doni pes» el compromís assolit per «promoure les seleccions catalanes». «Aquest any de tasca li ha donat l’oportunitat de situar Tarragona en un lloc on li costa estar», apuntava Jordi Collado (ECP), qui espera que Álvarez aposti pel vessant més «social» i «educatiu» de l’esport.

Jordi Sendra (Junts) desitja que «tiri molts triples i els encerti tots en aquesta etapa». Com tots, Maria Mercè Martorell (PP) va desitjar «molta sort» a Álvarez. «Sabem que no se n’oblidarà mai de Tarragona», deia. El ple va acabar amb un sonor aplaudiment per a Berni Álvarez, que deixa l’Ajuntament, on el senador Mario Soler el rellevarà en l’àrea d’Esports. Segons ha pogut saber Diari Més, Nicolas Garcia, el fins ara gerent del Consell Comarcal del Tarragonès, acompanyaria Álvarez a la Generalitat de Catalunya per ser el seu cap de gabinet.

