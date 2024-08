Puente evita detallar el pla per reduir l'impacte del tall de cinc mesos previst a la xarxa ferroviària de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha evitat aquest divendres donar detalls sobre el pla que Renfe està preparant per reduir l'impacte del tall a la xarxa ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders previst per aquesta tardor i que durarà cinc mesos a causa d'unes obres al túnel de Roda de Berà.

En una compareixença al Senat, ha assegurat que «la mobilitat estarà garantida d'una forma o una altra» i ha afirmat que tenen preparada «l'estratègia de comunicació massiva per les setmanes prèvies al tall», que s'ha de fer a finals de setembre. Tot i això, no l'ha explicada perquè, segons ha dit, «anunciar amb massa antelació els serveis fa que moltes vegades s'oblidin i no es presti atenció a l'actualització de la informació».

Davant les queixes dels agents polítics i socials del territori per les contínues avaries i retards, el ministre ha afirmat que «fins que no s'acabin les obres del túnel no es podrà millorar el servei». Les obres han de permetre millorar el pas de mercaderies pel corredor mediterrani. Amb tot, ha indicat que l'executiu està «pagant la falta d'acció» de governs anteriors «que no van comprar trens». Així mateix, ha demanat «paciència». «Els deures s'estan fent. Intentarem que tots els ciutadans tinguin totes les necessitats cobertes durant el temps que durin les obres», ha finalitzat.

