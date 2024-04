Una tarragonina denuncia que ha perdut la feina per culpa de Rodalies

L’Alèxia Amat viu a Tarragona. Treballava en una entitat social a Cunit. Per arribar-hi, agafava cada matí un tren cap a Sant Vicenç de Calders i després feia transbord per arribar a Cunit. «Només hi ha un tren directe i és a primera hora del matí. Aquell no m’anava bé perquè no em permetia la conciliació familiar», explica Amat.

Ella és mare de dos fills. «Les últimes setmanes el servei a Rodalies han sigut un caos. Moltíssims retards, incidències, trens que no surten i has d’agafar el següent sense que ningú t’expliqui res», indica Amat.

A causa d’aquests problemes, va arribar alguns dies tard a la feina. «Davant aquesta situació, vaig expressar al meu cap que tots els retards els recuperaria sortint més tard. Em va dir que ho entenia i que estava al cas dels problemes a les vies», afegeix Amat.

Ella va buscar una alternativa de transport per a solucionar els retards. «Fa pocs dies em vaig assabentar d’alguns autobusos que anaven fins a Cunit des de Tarragona. Només em faltava saber el seu cost per agafar-los», diu Amat.

Però ja no hi va ser a temps. El passat 23 d’abril va arribar a treballar i, al cap de dues hores, la van acomiadar. «Em van dir que no podien aguantar que tingués més faltes de puntualitat», recorda Amat.

L’empresa va reconèixer que era un acomiadament improcedent. «Era l’única persona que venia de Tarragona. I això sempre t’assenyala més. Al principi mostraven molta comprensió, però a la realitat ha quedat clar que no és així», rebla Amat.

L’Alèxia encara està digerint el que li ha passat. «No dormo bé, tinc molta ansietat. Tinc dos fills a càrrec i el gran em va preguntar ‘I ara de què viurem?’», diu Amat. Va esperar a l’endemà, passat Sant Jordi, per a comunicar-los la notícia i no «aixafar-los» el dia. «M’han destrossat la vida. Estic divorciada i no tinc coixí», explica Amat.

Fa poques setmanes, va conèixer la nova plataforma al Camp de Tarragona anomenada Dignitat a les vies. L’entitat és una agrupació d’usuaris del servei de mitjana distància de trens entre les comarques tarragonines i Barcelona.

«M’he posat en contacte amb ells per veure si es pot fer una reclamació d’algun tipus. Al final, m’han acomiadat per un problema que no és la meva responsabilitat», considera Amat.

Afectacions per obres

Darrerament, el servei de Rodalies al Camp de Tarragona s’està veient afectat per diferents intervencions a la xarxa ferroviària. Les obres al tram entre Castelldefels i Vilanova i la Geltrú fan que els caps de setmana la meitat dels regionals deixen de circular per la costa i ho fan per Vilafranca del Penedès, fet que implicarà incrementar el temps de trajecte entre 40 i 45 minuts.

«Els trens acostumen a ser de només tres vagons i la gent va amuntegada. Quan arriben a Tarragona, ja van plens i has d’estar tot el trajecte dempeus», diu Amat. A més, pròximament, Adif remodelarà el túnel de Roda de Berà. Els treballs implicaran afectacions, tot i que l’operadora encara no ha detallat com es gestionaran. «No tenim per què aguantar aquest servei deficient», conclou Amat.

