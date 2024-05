Els retards de Rodalies entre Tarragona i Barcelona sumen 400 hores en un mes

400 hores. 16 dies. Això és el que sumen tots els retards dels trens regionals entre Tarragona i Barcelona en un mes. Aquestes dades sorgeixen d’un control i registre impulsat des de la plataforma d’usuaris Dignitat a les vies, que es pot consultar al portal web eltren.vatard.com.

Durant el passat mes d’abril, diàriament s’ha fet un seguiment de tots els trens, en ambdós sentits, que han connectat les dues capitals. La xifra total és de 24.348 minuts de retard.

«Volem fer una monitoratge del funcionament. Ho patim, però ningú ho recull», assegurava Oscar Ibáñez, portaveu de la plataforma, fa unes setmanes a Diari Més. Fruit d’aquest control, s’ha pogut quantificar el problema. El dia d’abril amb més retards al servei de Rodalies va ser el dimarts 9 d’abril. Els trens van acumular més de 2.000 minuts de retards, amb una mitjana de 40 minuts per comboi.

Tot i això, cal destacar que Adif va començar a l’abril unes obres per a renovar el tram ferroviari entre Castelldefels i la Vilanova i la Geltrú. Durant tots els caps de setmana, fins al darrer de maig, se circula per via única entre Garraf i Sitges, un itinerari clau per arribar a Barcelona.

Aquest fet ha obligat Renfe a reprogramar els serveis del corredor sud per a garantir la mobilitat dels viatgers en les línies afectades. La meitat dels casos deixen de circular per la costa i ho fan per Vilafranca del Penedès, fet que implica incrementar el temps de trajecte entre 40 i 45 minuts.

Més enllà dels caps de setmana, als dies laborables la mitjana de retard, segons les dades registrades per la plataforma, són de més de 20 minuts per tren. Precisament, aquestes estadístiques es van tractar en la reunió entre membres de la plataforma i responsables de Renfe.

Quinze peticions

També, a la trobada, Dignitat a les vies va presentar un seguit de peticions i reclamacions a l’operadora. Entre aquestes, els usuaris van demanar una nova freqüència del regional exprés entre Barcelona i Reus, que sortís més tard de les 22 h.

Actualment, l’últim servei es fa a les 21.13 h., des de l’Estació de França. Una petició que Renfe va recollir i, tal com va avançar Diari Més, es va comprometre a canviar. A mig termini, l’oferta dels trens regionals entre Tarragona i Barcelona serà de 30 minuts i arribarà fins a les 22.30 h, en sentit sud, i fins a les 24 h., en sentit nord.

D’acord en la comunicació

Un altre punt de trobada entre operadors i usuaris van ser els problemes amb la comunicació. Dignitat a les vies va demanar millorar els recursos per a la gestió d’aplicacions, pantalles i megafonies «perquè s’informi en temps real de les incidències i les estimacions de temps». En aquest cas, Renfe també es va comprometre a, en curt termini, «millorar la informació en cas d’incidència als canals».

Més enllà d’aquests punts, algunes de les altres propostes dels usuaris van girar entorn d’una reordenació de les línies de Rodalies. Per exemple, la plataforma tarragonina va exigir convertir la línia R17, que connecta l’estació Salou-Port Aventura i Barcelona, en una línia RT2, que només arribi fins a Tarragona, però amb major freqüència. També, Dignitat a les vies va demanar que es prioritzin els regionals cap al sud a la planificació horària a les estacions barcelonines.

«Un regional exprés sempre ha de sortir abans que un R2», clamen des de la plataforma. «No ens podem convertir en ciutadans de segona pel simple fet de viure al Camp de Tarragona», va denunciar Anna Gómez, portaveu de la plataforma, en sortir de la reunió el passat dilluns.