L’IMSST estrena dependències al carrer Comte de Rius de Tarragona

L’Institut Municipal de Serveis Socials ha adjudicat l’arrendament d’un nou local per a oficines dels serveis administratius i tècnics de l’IMSST al carrer Comte de Rius. En concret, les noves dependències acolliran els serveis centrals, la direcció i l’administració de l’IMSST, que fins ara estan situades a les instal·lacions que l’IMSST té a la plaça Prim.

La nova ubicació d’aquests serveis respon a la necessitat de proximitat als diferents equipaments que formen part d’aquest organisme com a l’Ajuntament i s’adequa perfectament a les exigències de desenvolupament del servei administratiu i tècnic, així com a les necessitats d’accessibilitat.

Segons ha explicat la consellera de Serveis Socials i presidenta de l’IMSST, Cecilia Mangini, «continuem amb el treball de dignificar els nostres equipaments i especialment els llocs de treball. Aquest local s’adequa a les nostres necessitats».

«Estem convençuts que la nova ubicació serà molt positiva per continuar exercint l’activitat de cara a la ciutadania, essent un emplaçament amb una localització cèntrica i amb la proximitat que es requereix per tal d’obtenir una comunicació fluida amb la resta d’equipaments així com amb el consistori», afegeix.

L’immoble es localitza en un entresol, al número 2 del carrer Comte de Rius, essent una condició essencial per a la visualització ciutadana i social de l’IMSST. La superfície del local és de 339 m2. La distribució interna també s’adequa a les necessitats del servei.

L’espai disposa de 9 despatxos, una sala gran amb llum natural per reunions, una sala d’espera i recepció, 2 magatzems, 4 cambres sanitàries i una sala de màquines. Les noves oficines de l’IMSST estaran en funcionament abans de finals d’any.

