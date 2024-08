La plantilla de la residència La Mercè de Tarragona, en peu de guerra per la falta de personal

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«Manca molta gent. Falta cobrir vacances, baixes, assumptes personals. Absolutament tot». Així resumeix Carmen Mesas, treballadora de la residència La Mercè de Tarragona la situació al centre.

Les treballadores expliquen que, des de fa més d’un any, el dia a dia a la residència és «insostenible» per la manca de personal. «Ens estem trobant que auxiliars de geriatria s’han de fer càrrec de deu persones grans. No hi ha temps a dutxar-los. A vegades, són els 12 del migdia i encara s’està aixecant a gent del llit», denuncia Mesas.

La Mercè és considerada una macroresidència, on viuen 160 residents. El centre està dividit per plantes amb més d’una vintenta d’usuaris per planta. «S’estan saltant la ràtio, que hauria de ser de vuit usuaris per treballadora màxim. És una barbaritat el que estem vivint les treballadores», diu Mesas, que també és delegada sindical de l’IAC-CATAC.

Aquesta saturació provoca que moltes llevadores agafin la baixa. «Volem venir i tenir la dignitat i la cura que necessitem tots. Tant les treballadores com els residents. Moltes companyes es queden enganxades de l’esquena i tenen problemes de salut mental. Al final la gent peta», sentencia Mesas.

Les treballadores també apunten que, a l’hora de dividir les càrregues de treball, la direcció no té en compte la distribució del propi edifici. «Has d’anar canviant de planta constantment. I no és el mateix fer-ho amb una cadira de rodes que sense. Hi ha un increment de caigudes», afegeix Mesas.

Ajuda dels familiars

A més, segons les treballadores, també estan demanant ajuda als familiars dels residents. «Hem contactat amb ells perquè facin queixes també i ens ajudin. Algunes treballadores també tenim els nostres pares al centre i entenem que les companyes no arriben a més», indiquen. La solució, segons el personal, passa per ampliar la plantilla i fer efectives les substitucions. «Per això hi ha una borsa de treball. Al final, necessitem que des de Barcelona es doni el vistiplau per a fer-ho», diu Mesas.

«Però des dels despatxos sempre ens diuen que estem sobre la ràtio, que aquí a Tarragona no fa falta gent, que ja estem força coberts. Els convidem que vinguin i ho comprovin», conclou Mesas. La protesta de les treballadores va ser ahir. La Mercè és una residència pública i aquest mitjà va intentar posar-se en contacte amb la Generalitat, sense èxit.

Trasllat des de Reus

Aquesta situació s’emmarca en el recent trasllat de treballadores i usuaris de la residència ICASS de Reus a la de La Mercè. «Es va anar fent a poc a poc i gradualment. Quan vam arribar a Tarragona, es va obrir la quarta planta, però no hi havia res. Les companyes havien d’anar muntant les plantes mentre arribaven els residents. A més, jo estic al torn de nit i som quatre, quan hauríem de ser sis. Pensàvem que estaríem millor que a Reus, però no», explica Laura, treballadora que també va fer el trasllat.

Et pot interessar