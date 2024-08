El 60% dels vehicles de l’equip de Neteja de Tarragona han esgotat la seva vida útil

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El 60% de la flota de vehicles del servei de Neteja de Tarragona ha esgotat ja la seva vida útil. Concretament, 81 màquines de les 141 que disposa l’empresa encarregada, FCC, segons dades de l’últim peritatge fet a la flota, fa tres anys, just abans de treure a licitació el nou contracte de la brossa.

«La situació és molt dolenta. Els propis treballadors ens estem organitzant i cada dia enviem vehicles a planta perquè no funcionen els aires condicionats. I no surten fins que no estan arreglats», explica Luis Blanco, president del comitè d’empresa del servei de Neteja a la ciutat.

Aquesta situació es produeix sobretot amb els anomenats ‘vehicles bombolla’, aquells que tenen una vidriera tancada, com les escombradores. «Hem forçat a l’empresa a donar deu minuts extra perquè els treballadors puguin parar. En algunes hores, es pot arribar als 38 o 40 graus als vehicles», diu Blanco.

Imatge de l'estat d'un dels equips de neteja.Cedida

Des de FCC, expliquen que el peritatge ja apuntava que fa falta una renovació de la flota, que és «lògica» després de deu anys de servei. A més, fonts de la companyia recorden que treballen en règim de continuïtat des del maig de l’any passat. «No és agradable ni per la ciutadania ni per l’empresa. No podem treballar amb la qualitat que desitjaríem», expressen.

Per la seva banda, des de l’Ajuntament s’explica que s’han agilitzat totes les avaries i arranjaments dels aires condicionats. «En els propers dies el consistori instal·larà aires en dos vehicles que no en tenen», indiquen. A més, fonts de la plaça de la Font recorden que s’està fiscalitzant el «correcte funcionament del servei», obrint expedient d’incompliment «quan ha estat necessari».

Pel que fa al peritatge, des del consistori expliquen que són «orientatives» perquè «cada dia s’avarien i es reparen vehicles». «Que hagin acabat la vida útil no vol dir en cap cas que no serveixin en el moment actual, sinó que no s’utilitzaran pel futur contracte», sentencien.

La consellera de Neteja, Sonia Orts, va anunciar fa pocs dies el lloguer d’una desena de vehicles que «ja estan en marxa des de fa mesos per poder prestar el servei», així com «la previsió de nous lloguers previstos per finals d’agost», una reclamació del grup d’En Comú Podem. Tot i això, els treballadors expliquen que «encara no les hem vist, no han arribat».

«Ara bé, si arriben, ens ajudaran molt. Sobretot necessitem vehicles plataforma, per poder recollir mobles», explica Blanco. Precisament, una de les queixes veïnals més recurrents a les xarxes socials la generen les illes de contenidors plenes d’andròmines. Des de la secció sindical d’USOC s’està ultimant un comunicat que s’enviarà aviat a tots els grups municipals expressant el seu parer sobre la situació.

Estat d'un dels vehicles.Cedida

Predisposició de FCC

FCC es mostra predisposada a fer la gestió de lloguer de vehicles si l’Ajuntament així ho requereix. «Ho farem», diuen fonts de la companyia. Tot, però, seran solucions provisionals. «Fins que no hi hagi un contracte nou, la ciutat no estarà la neta que ha d’estar», conclou Blanco.

‘Pam a Pam’ de 2 hores i 45 minuts

El govern municipal ha impulsat el darrer any la campanya ‘Pam a Pam’, que busca intervenir de manera intensiva en els barris de la ciutat i diagnosticar i reparat tot allò que sigui necessari. Tot i això, la logística del servei genera crítiques entre els treballadors. «Fa poc vam estar a Boscos i Monnars i va durar 2 hores i 45 minuts. Es fa una neteja intensiva, però traient els vehicles d’altres zones, que, per tant, queden orfes. És una enganyifa», rebla Luis Blanco.

Et pot interessar