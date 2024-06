Almenys 3.000 coloms volen cada dia de Tarragona cap al Port per alimentar-se

Una gran quantitat de coloms volen diàriament de la ciutat cap al Port de Tarragona. Això es desprèn d’un informe que va encarregar l’Ajuntament a l’empresa Gestió de Residus i Biodiversitat SL a finals de l’any passat, en el qual s’exposa que, en un lapse de tres hores, entre 2.850 i 3.950 aus es desplacen del nucli urbà en direcció a les instal·lacions portuàries. La presència de la indústria agroalimentària comporta un abocament constant de gra a les zones d’entrada de mercaderies, de repòs i de descàrrega. Aquest fet provoca que milers d’aus es concentrin en aquests espais per alimentar-se.

Aquesta problemàtica s’estén fins a les carreteres dels vials que surten del Port, per on els camions que hi passen i van plens van vessant productes a l’asfalt. Segons l’informe, les acumulacions de cereals i soja en les voreres és «molt important des de fa 12 o 17 mesos». Així, es considera una situació «molt greu», ja que «propiciarà la proliferació de coloms urbans de tórtores turques». I és que aus de Reus, Vila-seca i el litoral nord també es desplacen fins al port tarragoní.

El departament de Neteja del consistori va encarregar un cens dels coloms a empreses externes el 2019, 2021 i 2022. En el més recent, es van comptabilitzar fins a 15.783 aus. De 2.500 a 4.000 romanen a les instal·lacions portuàries cada dia. Les dades són superiors als comptatges que es van fer l’any 2019. L’informe municipal assenyala que Tarragona té «un problema seriós de població de coloms, amb més quantitat del que hauria de ser en una ciutat d’aquestes dimensions».

En aquest sentit, s’afirma que aquesta situació suposa un «problema» de «salubritat» de la via pública, tant pels excrements com pels materials que col·loquen les aus en tota mena de cavitats d’instal·lacions i edificis vells, on descansen i es reprodueixen. També afecta la «conservació dels monuments històrics», sobretot a la Part Alta, provocant un «desmillorament del patrimoni històric de la ciutat». A més, implica un greuge econòmic per a l’Ajuntament, que en els darrers 8 anys, ha hagut de pagar 400.000 euros anuals per netejar els excrements de colom.

La solució: treball conjunt

En els darrers anys, els mètodes de captura que ha utilitzat el Port per controlar les aus no han estat efectius i, de fet, han sigut «contraproduents» perquè «forcen els animals a tenir més mobilitat, a augmentar la seva productivitat i ampliar l’època de cria». La solució, tal com indica l’informe, passa per una «total coordinació i estratègia conjunta» entre l’Ajuntament i el Port per elaborar «un pla de mesures estructurals a sis anys vista i amb les inversions necessàries» per «resoldre el tema de forma estructural».

Ambdues institucions ja s’han reunit per estudiar com establir accions comunes. «Va ser molt positiu», apunten fonts de l’Autoritat Portuària de Tarragona, que assenyalen que ja estan treballant per «establir un seguit d’accions per reforçar mesures vigents i implementar-ne de noves en àrees com accions sostenibles, neteja, transport, emmagatzematge, infraestructures i conservació, i inspecció». De moment, el Port ha introduït espècies depredadores —falcons— i usarà elements dissuasius, com altaveus.

Denúncia de Corazón de Paloma contra l’Ajuntament

Arran de les contractacions per al cens i el control de la població de coloms, l’associació Corazón de Paloma va interposar al març una denúncia davant la Fiscalia de Catalunya contra l’alcalde, Rubén Viñuales, i la consellera Sandra Ramos per «presumptes delictes de prevaricació i maltractament animal». D’altra banda, el Síndic de Greuges va instar l’Ajuntament a respondre les preguntes d’una ciutadana sobre la gestió i control que s’està fent dels coloms.

Et pot interessar