L’Ajuntament de Tarragona encarrega un estudi per afinar les mesures anticoloms

L’Ajuntament de Tarragona ja prepara l’estratègia que utilitzarà a partir de l’any que ve per a combatre els coloms. El consistori ha tret a licitació aquesta setmana un contracte menor d’assistència tècnica per a la gestió d’aquestes aus salvatges urbanes. L’empresa encarregada ajudarà tècnicament a l’Ajuntament a fer una anàlisi documental de la situació, un disseny de l’estratègia de gestió de les aus i l’agilització de la gestió de procediments de requeriments als propietaris d’immobles on viuen els coloms. El mateix consistori ja apunta a la petició d’oferta que l’estudi tractarà, com a mínim, les espècies del colom domèstic, el tudó i la tórtora turca.

«És un contracte per tal d’analitzar i millorar totes les accions possibles davant aquesta problemàtica», explica la Consellera de Neteja Pública, Sonia Orts. L’adjudicatari haurà de presentar un informe que inclogui les principals causes de la sobre població de coloms a la ciutat. «S’avaluaran possibles estratègies. Donem per descartat el pinso anticonceptiu, ja que tenim un informe que avala que no funciona mentre hi hagi disponibilitat d’aliment al Port de Tarragona», apunta Orts. En aquest sentit, l’Ajuntament busca trobar noves solucions a la sobre població de coloms, aplicant metodologies de control ètic i estratègies de benestar animal.

Expedients als edificis

A part, el consistori relegarà en l’empresa adjudicatària els procediments de requeriments en immobles afectats per les aus. Aquesta és una de les causes de la preocupant situació, ja que l’Ajuntament es troba amb dificultats burocràtiques i de gestió a l’hora d’actuar en edificis privats. «Volem tirar endavant requeriments en immobles tancats o privats on hi ha coloms i saber com podem solucionar-ho», afirma Orts. L’Ajuntament destinarà 17.545 euros, amb IVA, per a aquest estudi, que s’haurà d’entregar abans del 9 de maig. «En definitiva, es tracta de millorar les mesures anticoloms a la ciutat», conclou la consellera.

Pròrroga fins al 2025

Fins a l’any vinent, el consistori mantindrà les mesures de control de coloms que ha aplicat en els darrers tres anys. Aquestes accions consisteixen en el servei de desplegament de gàbies i captures massives d’aquestes aus, així com la retirada de nius. L’Ajuntament va decidir prorrogar els contractes de les empreses encarregades del servei, ja que creu que l’han prestat de forma correcta. El govern municipal farà un contracte totalment nou l’any que ve amb l’objectiu d’afinar la lluita contra les aus.