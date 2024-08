Ampliaran la vorera de la cantonada entre els carrers Estanislau Figueres i Pin i Soler de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana han començat els treballs per ampliar la vorera en la cantonada entre els carrers Estanislau Figueres i Pin i Soler, on es troba una de les entrades del Col·legi Carmelites. El conseller d’Espai Públic de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García, explica que aquesta actuació acordada entre el consistori i el centre educatiu permetrà facilitar l’accés als alumnes que van en cadira de rodes.

Segons explica l’edil, l’ampliació de l’espai per als vianants en aquest punt, permetrà al col·legi construir, posteriorment, una rampa per millorar l’accessibilitat al recinte. García explica que un dels estudiants que utilitza cadira de rodes havia d’entrar per un altre punt. Aquesta intervenció permetrà que pugui fer-ho per la mateixa porta que la resta dels seus companys.

L’empresa encarregada de les obres ha iniciat els treballs durant aquesta setmana i està previst que finalitzin abans del 2 de setembre, abans de l’inici del nou curs escolar. Almenys, la part corresponent a l’eixamplament de vorera. Un dels efectes que provocarà aquesta actuació serà l’eliminació de les dues places d’aparcament de zona verda que es trobaven en aquesta cantonada entre Estanislau Figueres i Pin i Soler més propera al centre.

Més enllà de facilitar l’accés al Col·legi Carmelites, un centre amb més d’un segle d’història i que acull més de 1.200 alumnes cada any, aproximadament, també es millorarà la seguretat en una de les seves entrades, on moltes famílies coincideixen alhora. Ara, gaudiran de més espai.

L’accessibilitat, aspecte clau

Solucionar els problemes d’accessibilitat arreu de la ciutat és un aspecte important per a l’Ajuntament de Tarragona. El consistori té la important tasca de crear un Pla d’Accessibilitat, que encara està pendent.

En el pressupost d’enguany, hi ha una partida de 200.000 euros destinats a la seva elaboració d’un document que ha de servir per identificar els obstacles i dificultats que es troben moltes persones en aquest àmbit i planificar les actuacions necessàries per posar-hi remei.

Tanmateix, hi ha 500.000 euros reservats per a obres d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. En els darrers anys, han estat diverses les reivindicacions ciutadanes perquè siguin eliminades.