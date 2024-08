Rentada de cara a les instal·lacions esportives de Tarragona amb 2,5 MEUR invertits en l’últim any

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona es troba immersa en un procés de rentada de cara a les seves instal·lacions esportives. Des de la conselleria d’Esports s’han activat diferents inversions en l’últim any per un valor de 2,5 milions d’euros que busquen millorar els equipaments municipals a la ciutat.

La principal transformació s’està vivint aquest estiu amb la renovació de la gespa dels camps de futbol. L’actuació suposa una inversió d’1,5 milions d’euros. «Era molt necessari canviar-ho. Els treballs estan complint el termini previst. Estem contents», expressa Berni Álvarez, fins ara conseller d’Esports de l’Ajuntament. Els vuit camps municipals i els seus jugadors podran gaudir de la nova gespa a finals d’estiu, per l’arrencada de la nova temporada. Una part de l’antiga gespa es destinarà al camp de tir de Sant Salvador.

També, un dels espais que està vivint una transformació és el velòdrom. El projecte reforma del paviment desgastat i dels entorns es va impulsar des de l’anterior govern municipal. Tot i això, Álvarez ha apostat per instal·lar dues pistes de bàsquet 3x3 al mig del velòdrom.

«Els treballs ja estan gairebé enllestits i la idea és que es pugui tornar a obrir l’espai a finals d’aquest mes», indica. Els treballs han suposat una inversió de més de 45.000 euros. «Vam veure molt potencial si hi ficàvem les pistes. Estem parlant amb el Consell Esportiu del Tarragonès perquè dinamitzin l’espai i organitzin alguna lliga», exposa Álvarez. «Sempre li he vist futur al 3x3. És un esport que continuarà creixent», afegeix el fins ara conseller.

350 esportistes al Palau

D’altra banda, l’últim any també s’ha estrenat el nou parquet del Palau d’Esports, que ha tingut un cost d’uns 315.000 euros. La pròxima temporada hi passaran uns 350 esportistes de 13 clubs diferents de forma diària. «L’equipament combina a la perfecció els esdeveniments esportius de primer nivell amb la resta d’activitats d’esport base al llarg de l’any. La resposta dels clubs i esportistes de la ciutat és extraordinària i creix cada any», expressa Álvarez. Hi haurà quatre hores d’obertura més del pavelló.

Deures pendents

Per últim, el passat febrer es van acabar els treballs per adequar el camp de rugbi, que va comportar una inversió de gairebé 500.000 euros. Un projecte que va iniciar també l’anterior govern municipal. Pel que fa als vestidors, graderies i la manta tèrmica del camp, s’espera poder impulsar la construcció l’any vinent. «No hem pogut rebre la subvenció dels fons europeus i la voluntat és incloure el projecte dintre dels pressupostos per a l’any que ve», apunta Álvarez. El projecte té un pressupost de 880.000 euros. També, queda com a deures pendents pel pròxim conseller, Mario Soler, la construcció del gimnàs de Sant Pere i Sant Pau, així com la rehabilitació de les pistes d’esquaix de Riuclar. En aquest últim cas, els treballs ja han començat.

Et pot interessar