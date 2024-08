L’Ajuntament de Tarragona torna a licitar les obres per adequar l’edifici de la Torre Forta

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació les obres d’adequació de la Torre Forta, un edifici municipal situat al número 65 del carrer Francolí i que es troba en desús des del 2018. Aquest serà el segon intent del consistori d’adjudicar els treballs de restauració.

El primer va ser al març del 2023, però el concurs va acabar quedant desert. S’hi va presentar una empresa, però no complia els requisits exigits. En aquella ocasió, el pressupost era de 89.998,51 euros (IVA inclòs). Aquest cop, s’ha incrementat fins als 149.920,23 euros.

Tal com s’explica en el projecte presentat per l’anterior govern, es vol adequar la masia per ubicar-hi dependències de l’Institut Municipal de Servei Socials (IMSST). Concretament, la Torre Forta acollirà les oficines d’atenció al públic del nou Servei d’Intervenció (SIS) de la zona de Ponent.

Així, cal habilitar l’interior de l’edifici i el pati exterior perquè puguin ser utilitzats pel personal municipal i els usuaris. La masia es compon de planta baixa, primera i segona planta, i altell; i compta amb una superfície total de 759 metres quadrats.

S’hi faran algunes actuacions mínimes, durant uns tres mesos, per posar a punt l’immoble. Donat que l’edificació està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), no es tocaran les façanes. Una de les actuacions més importants serà la construcció d’un tancament interior de l’escala per tal que quedi protegida.

A l’exterior, s’enderrocarà el mur perimetral del solar i es construirà un de nou, creant dues entrades, una per a vianants i una altra per a vehicles. Tanmateix, es crearà una rampa per complir amb les condicions d’accessibilitat i es recondicionarà tota la finca.

Antiga seu de l’IMSST

La Torre Forta data del segle XVII, durant el regnat de Felip IV, que tenia la funció d’avisar a la població dels possibles atacs exteriors. Anys més tard, es va convertir en una masia i va servir de refugi i amagatall per a diverses famílies durant la Guerra Civil.

A principis del segle XX, es va començar a edificar als voltants de la construcció militar, donant pas al barri que el 1941 va ser reconegut oficialment com a Torreforta en honor a l’antiga fortificació. L’edifici ja va ser seu de l’IMSST entre el 1993 i el 2015. Després, va albergar el Patronat d’Esports fins al 2018.

Ara, acollirà el Servei d’Intervenció Socioeducativa, que pretén reduir la situació de risc o vulnerabilitat i prevenir situacions de desprotecció entre els nens i adolescents. També treballarà per enfortir els lligams emocionals entre infants i familiars, i la vinculació d’aquests amb el territori i serveis de la ciutat.