La demarcació de Tarragona registra set accidents laborals mortals en el primer semestre

Per sectors, el de Serveis és en el qual es produeixen més accidents mortals, seguit pel de la Construcció, durant el primer semestre d’enguany.ACN

Tarragona ha viscut un primer semestre de l’any negre pel que fa a la sinistralitat laboral. El territori ha registrat set accidents mortals al treball durant els primers sis mesos, un 600% més que el registrat durant el mateix període de l’any passat, segons dades de l’Observatori del treball i model productiu d’estadística d’accidents de treball de la Generalitat. La majoria, han succeït al Camp de Tarragona i quatre han sigut al Tarragonès. Gairebé tots han ocorregut al sector Serveis.

«Per la divisió del treball, Serveis és el sector que aglutina més treballadors. A Tarragona ens sobta que baixen els accidents lleus i greus respecte a l’any passat, però, en canvi, es disparen els mortals», explica Mónica Pérez, responsable de Salut Laboral de CCOO Catalunya. En els primers sis mesos de l’any a la província s’han registrat 4.699 accidents lleus i 29 de greus. Segons Pérez, les causes d’aquests accidents són primordialment dos.

«D’una banda, la manca de prevenció a les empreses. Ens preocupa que continuem tenint accidents traumàtics, és a dir, aquells relacionats amb caigudes en altura, bastides, maquinària, etc. Que són fàcilment solucionables», indica la responsable del sindicat. En aquest sentit, Pérez critica que moltes companyies tenen el seu servei de prevenció externalitzat i que aquesta contractació fa que el control sigui «superflu». «Gran part de les empreses tenen deures pendents. Més enllà de la burocràcia, a l’hora de la veritat, fan treballar amb màquines que no haurien d’estar funcionant i que no es controlen», rebla Pérez.

Noves formes de treballar

D’altra banda, la responsable de Salut Laboral també destaca una altre causa per aquest augment: els anomenats accidents no traumàtics. «Es tracta d’ictus,infarts, vessaments cerebrals. Causes que tenen més relació amb els horaris laborals, l’organització, la pressió i les càrregues de treball», sentencia Pérez. Aquesta mena de casos són els que preocupen més al sindicat.

«La sinistralitat cada cop s’expressa en noves formes. Aquests accidents són menys visibles», diu la responsable. El sector dels transports és un dels més afectats per aquestes situacions. «S’hi fan jornades molt llargues, sense contacte amb la família, sense saber on pots dormir o menjar. I tot això s’està expressant i es veu reflectit a les dades», exposa Pérez.

Millores estructurals

De cara al futur, per a revertir la situació, des de CCOO es considera que fan falta millores estructurals. «S’han de modificar les condicions de treball en molts sectors i les administracions públiques han de desenvolupar mecanismes per a assolir-ho», diu Pérez. Un dels punts clau serà la reforma de la Llei de riscos laborals, que es vol impulsar aquesta legislatura.