En Comú Podem obre un procés participatiu per la nova ordenança de terrasses de Tarragona

En Comú Podem Tarragona ha decidit engegar un procés participatiu per saber l'opinió dels ciutadans sobre la nova ordenança de terrasses. Des de la formació asseguren que el govern l'està enllestint obviant l'opinió i participació dels veïns i veïnes de la ciutat. I afegeixen que les trobades sectorials i amb algunes entitats no són suficients per afirmar que l'ordenança s'ha construït d'acord amb un procés participatiu. Els interessats a participar ho podem fer en aquest ENLLAÇ.

Fa unes setmanes l'associació de veïns i veïnes de Tarragona Centre i el grup municipal denunciaven en dos comunicats públics, que el govern deixa al marge als veïns de la redacció d'aquesta nova ordenança de terrasses. A més, consideren que la manca d'oportunitat de participació ciutadana real dona com a resultat una ordenança que només farà que empitjorar la convivència entre el veïnat i els restauradors.

Qualsevol entitat, grup o particular, pot accedir i descarregar l'esborrany de la nova ordenança i una vegada a les seves mans, poden enviar les seves aportacions o esmenes abans del 10 de setembre al correu electrònic del grup municipal: gm.ecp.tgna@tarragona.cat, acompanyat del nom de l'entitat o persona física que presenta l'esmena i un contacte per poder comunicar-se en cas de dubte amb l'aportació.

Un cop recollides les esmenes, el grup les presentarà perquè siguin debatudes a la comissió i aprovades o rebutjades pel conjunt de grups municipals del consistori.

Collado assegura que si el govern no s'obre a la participació ciutadana, des d'En Comú Podem utilitzaran totes les eines al seu abast per fer-ho. A més del procés d'esmenes ha declarat que continuaran trobant-se amb diferents entitats i col·lectius per continuar valorant el text.

