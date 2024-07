Els veïns de la plaça de la Font de Tarragona, envaïts per les terrasses: «no podem descansar a les nits»

Les càlides nits d’estiu ja han arribat a Tarragona, juntament amb les vacances i l’increment dels turistes que visiten la ciutat. El conjunt d’aquests factors comporta que, inevitablement, la majoria de terrasses de la ciutat es trobin en la seva temporada de major afluència, un fet que any rere any, agreuja el malestar dels veïns que viuen a les zones més populars, com és el cas de la plaça de la Font.

«Ja fa més de deu anys que no podem descansar a les nits a causa de la sorollada, que s’allarga fins a les tres de la matinada. La plaça s’ha convertit en una gran terrassa, ja no hi queda ni una sola botiga pels veïns, tot són bars», afirma l’Andreu, que viu a la plaça dels Sedassos.

«Posen tamborets als clots dels arbres, aprofiten qualsevol forat per incloure clients. També posen música i la televisió a tot volum, tot i no estar permès. Els dies de futbol han estat un calvari», denuncia l’Alèxia, veïna de la plaça de la Font.

De fet, segons indiquen fonts municipals, la nit del 9 de juliol, quan es va jugar la semifinal de l’Eurocopa, 12 de les 14 terrasses obertes a la plaça van ser denunciades per sobreocupació. És per situacions com aquesta, afirmen, que l’Ajuntament defensa encara més la necessitat d’aprovar i posar en marxa una nova ordenança de terrasses.

Els veïns, insatisfets

Aquesta nova proposta, que l’Ajuntament va presentar per primer cop el 13 de juny davant la comissió d’estudi, contempla, com a aspectes més destacats, un règim sancionador més estricte i la unificació dels horaris de tancament a tota la ciutat, a la mitjanit de diumenge a dijous i fins a la una de la matinada els caps de setmana, festius i vigílies. També es preveu ampliar fins a les dues de la matinada durant la temporada estival.

A més, la normativa assenyala que la plaça de la Font, juntament amb la plaça Corsini, la plaça del Fòrum, la plaça del Rei i el primer tram de la Rambla Nova podran tancar de diumenge a dimecres a la una de la matinada i de dijous a dissabte, festius i vigílies de festiu, a les dues, fet que causa descontent entre els veïns afectats.

«És incomprensible. Els veïns no hauríem d’esperar fins a les dues a què tanquin la terrassa per poder anar a dormir. Al final ens hem de deixar un ull de la cara posant finestres per evitar el soroll, llavors necessites també un aire condicionat o un ventilador… Ens obliguen a gastar diners perquè els senyors puguin estar tranquil·lament als bars», lamenta l’Andreu.

A més, molts mostren desconfiança davant el nou règim sancionador. «Està molt bé que s’imposin regles, però no serveixen de res si després no es fan complir. Si un propietari prova de fer alguna cosa fora de la norma i no rep cap conseqüència, que és el que ha estat passant fins ara, els altres seguiran el seu exemple, és un efecte lògic», etziba l’Antoni, veí de la zona.