L'incompliment de l'ordenança de terrasses a Tarragona pot suposar retirades en casos molt greus. És una de les mesures incloses en el reglament sancionador de l'ordenança de terrasses, que l'Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest divendres després d'una reunió de la Comissió d'Estudi.

El reglament divideix les infraccions en lleus, greus i molt greus, amb sancions que oscil·len entre els 100 i els 3.000 euros, en funció de la gravetat dels fets. En casos que suposin un risc, podrà comportar la retirada de l'autorització de terrasses. Segons la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, la mesura pretén «acabar amb la impunitat d'uns pocs i afavorir el benestar general de la majoria».

En concret, els incompliments lleus comportaran sancions d'entre 100 i 750 euros; els greus oscil·laran entre els 750 i 1.500 euros i en els casos d'infraccions molt greus, les multes ascendiran fins als 3.000 euros, en situacions que generin alteracions de l'ordre públic. Alhora, l'acumulació reiterada de sancions podrà derivar en la retirada de la llicència fins que l'establiment la torni a tramitar.

D'altra banda, el text també regula i unifica els horaris de les terrasses. Així, a l'hivern, de diumenge a dijous podran obrir fins la mitjanit, mentre que els divendres, dissabtes i festius ho podran fer fins la una de la matinada. Pel que fa a la temporada d'estiu, l'obertura de terrassa s'amplia fins les dues de la matinada els divendres, dissabtes i vigílies de festiu.

Els membres de la Comissió d'Estudi tenen fins el 13 de setembre per presentar esmenes al document. El text aprovat per la Comissió d'Estudi passarà a votació i aprovació a la Comissió d'Informació i Seguiment (CIS) de Territori per arribar a plenari per a una aprovació inicial. Un cop s'hagi aprovat inicialment, s'obrirà un període d'al·legacions abans de l'aprovació definitiva del text.

