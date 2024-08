Unes 1.700 persones gaudeixen del Capsa Music Festival de l’aMt

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Músics de Tarragona (aMt) va celebrar el passat dissabte la 25a edició del seu festival, aquest cop al Teatre Auditori del Camp de Mart. En total van ser prop de sis hores de música en directe, a càrrec de cinc formacions diferents, amb un públic que en tot moment es va mantenir per sobre de les 300 persones i que va sumar al llarg de tota la vetllada més de 1.700 assistents.

Com és habitual, el cartell va combinar artistes de Tarragona i el seu entorn amb altres de nivell nacional. Van obrir l'escenari a les vuit del vespre el duet instrumental Connexions. Seguidament, dues de les propostes noves amb més projecció que actualment hi ha a Tarragona: Eloi Duran, guanyador del darrer Sona 9, amb el seu pop electrònic i alhora intimista, i el pop-rock contundent de Nôrte.

Per tancar la nit, van actuar Big Mama Montse i Marina BBface & The Beatroots. Tots els artistes van desgranar repertori propi però van deixar algunes versions des de Pink Floyd a Britney Spears, passant per The Band o els Faces de Rod Stewart.

El festival de l’aMt va ser, de fet, l’acte fundacional de l’aMt. Durant anys es va celebrar a l’antiga fàbrica de la Chartreuse, en aquell moment abandonada i reivindicada com un espai per als músics de la ciutat. El festival va passar després per altres ubicacions per acabar consolidant-se com una proposta indoor i rebatejat com a Capsa Music Festival. La pandèmia va portar-lo al Teatre Auditori del Camp de Mart, on ha tornat aquest any per celebrar l’efemèride. El festival de l’aMt s’ha consolidat, a més, com un dels actes imprescindibles de les festes de Sant Magí.

