Tradició i devoció per culminar les festes de Sant Magí

Les festes de Sant Magí són celebració i disbauxa, però també tradició i devoció. Tarragona va tancar ahir dues setmanes plenes d’actes amb la Professó. És sempre un moment molt esperat perquè l’ambient s’inunda de màgia i sentiment. La imatge del patró va sortir al carrer acompanyat del Seguici, que va guiar Sant Magí fins al Portal del Carro. Aquesta estampa només es veu un cop a l’any i això fa que sigui molt especial.

El penó de la festa i Magí de les Timbales, tots muntats a cavall, capitanejaven la comitiva pels carrers de la Part Alta. El so dels timbals avisava el públic de la seva arribada. «Mama, ja arriben!», exclamava un nen mentre assenyalava al capdamunt del carrer Major. Hi havia molta canalla, com és habitual, en una jornada festiva a la ciutat, la qual aprofiten moltes famílies per gaudir de la cultura popular.

No només els autòctons, sinó també les persones que durant aquests dies visiten Tarragona. «No sabíem que hi havia aquesta celebració i ha estat una sorpresa agradable», deia Raúl Pérez, acompanyat de la seva parella. No van ser els únics que es van trobar amb aquest regal. Alguns turistes feien cara de no entendre res, però això no impedia que gaudissin d’un espectacle únic.

El colofó final

Els Negritos, Gegants Moros i Gegants Vells caminaven amb pas solemne al ritme de les gralles. Els seguien els Nanos Vells i Nous, que van ser —obviant Sant Magí— els grans protagonistes. I és que les cares dels més menuts s’il·luminaven quan aquests començaven a apropar-se. Tothom volia donar la mà al Nano Capità i a tots els seus acompanyants. És cert, però, que en algun cas ho feien una mica atemorits. La imatge del patró de la ciutat, escoltat pels Ministrers de la Ciutat de Tarragona, el clergat i representants polítics, va ser rebut a la plaça de la Pagesia pels pilars de les quatre colles castelleres de la ciutat.

El colofó final va arribar amb l’entrada de Sant Magí pel Portal del Carro, amb els trons de fons, i els tradicionals pilars caminant dels Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau.

