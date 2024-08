Èxit de participació durant les festes de Sant Magí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Sant Magí 2024 ha tancat amb gran èxit de participació en tots els seus actes. Ahir, la diada castellera amb la millor actuació de la temporada per part de les quatre colles locals i la Professó de Sant Magí posaven punt i final a 10 dies de festa farcits amb prop de 140 actes.

La consellera de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, s’ha mostrat «satisfeta d’aquest Sant Magí en què s’han ampliat els espais repartits per diferents zones de la ciutat com ara el Parc de la Ciutat i el Parc Francolí, totes amb molt d’èxit de participació». Ramos ha reiterat un cop més «i sempre amb la complicitat i de la mà de les entitats culturals de la nostra ciutat, a les quals vull agrair la feina ingent i constant que sempre realitzen».

I és que enguany, la programació ha crescut en espais a l’aire lliure i s’han omplert de propostes musicals ben diverses. Després de l’èxit de Santa Tecla com a nou escenari musical, el Parc Francolí acollia el passat divendres 16 d’agost i el dissabte 17 el Jordi’s Festival i el Sensoria Sant Magí 2024, i dies abans ho feia el Parc de la Ciutat amb la Tarrako Rotten Fest.

Aquest Sant Magí també ha suposat la consolidació de la Revetlla Il·luminada – així com de la seva versió familiar – que va oferir de nou la possibilitat de ballar amb els quatre elements típics d’aquesta festa tan característics com són el Càntir, la Síndria, el Carro i la Petxina Pelegrina, això sí, sense l’ús d’aigua, per tal de conscienciar de la importància de l’ús responsable de l’aigua.

Altres iniciatives que han omplert de gom a gom els seus espais han estat la VII Sant Magí Street food, al passeig de les Palmeres, el XXV Capsa Music Festival, al Teatre Auditori del Camp de Mart, els espectacles infantils de la mà dels Tarraquanins al Teatre Tarragona o les revetlles tant de les colles castelleres com les dues de la vigília de Sant Magí a la plaça de la Font.

La Imaginada ha celebrat una 16a edició amb èxit rotund de participació també i multitud d’artistes, talleristes i artesans que han omplert el Camp de Mart amb les seves propostes carregades de reivindicació festiva.

Festa segura

El Punt Lila i Arc Iris durant les festes de Sant Magí ha estat tot un èxit en quant a participació. El Punt no va haver de fer cap mena d’intervenció. Van passar pel punt més de 250 persones, majoritàriament joves, les quals van rebre diversos tipus d'informació. A més a més de participar en les dinàmiques de sensibilització també es van poder endur diferent materials com ventalls, polseres, clauers, punts de llibre, tot amb missatges informatius o de sensibilització.

