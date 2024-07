Comença la renovació de la gespa dels camps de futbol de Tarragona

Aquesta setmana han començat els treballs per a renovar la gespa als vuit camps de futbol municipals de Tarragona. Ho han fet als camps de la Granja i al de Sant Salvador. «Anirem treballant als camps de forma esglaonada. Tindrem els camps renovats en un temps rècord, per l’inici de la temporada», va explicar ahir l’alcalde Rubén Viñuales. Durant el juliol es traurà la gespa vella de tots els camps, incloent-hi els de Sant Pere i Sant Pau, La Floresta, Camp Clar, Bonavista, Icomar i Torreforta.

«La vida útil d’aquestes gespes artificials és de deu anys, i feia 17 anys que no és renovava», va sentenciar el batlle. En aquest sentit, Viñuales va destacar que la renovació dels terrenys dels camps va ser una de les primeres apostes del seu govern. «No podem dir que apostem per l’esport i el turisme esportiu i tenir els camps amb aquesta antiguitat. La renovació era necessària», va expressar l’alcalde.

Els 51.856,39 metres quadrats de gespa artificial no es llançaran a la brossa sinó que es reutilitzaran en altres espais dels camps municipals i al camp de tir amb arc de Sant Salvador. «Ho farem a tots els camps, menys a Icomar per qüestions d’espai. D’aquesta forma, també millorarem altres instal·lacions esportives», va indicar Viñuales.

La renovació de la gespa també vindrà acompanyada de noves porteries de futbol 7 i d’un canvi en el sistema de reg dels equipaments. «Substituirem els canons de reg per un sistema de reg emergent. Les capses que sobresortien als córners eren un perill», va afirmar el batlle.

1,5 MEUR d’inversió

Els treballs suposaran per a l’Ajuntament una inversió d’1.566.766,10 euros (IVA inclòs). L’empresa adjudicatària és Fieldturf Poligras SA. «Tenen un sistema industrialitzat i molt ràpid. La vida útil serà de deu anys. Espero que l’alcalde o alcaldessa que hi hagi llavors ho renovi», va expressar Viñuales.

«El futbol mou moltes famílies, de Tarragona i de fora. Ens reclamaven fer aquest pas. Per fi tindrem uns equipaments a l’alçada de la ciutat», va afegir. D’altra banda, l’alcalde va apuntar que la renovació per part del consistori de la concessió del Nou Estadi pel Club Gimnàstic és una acció «lògica». «El camp ja es va fer amb la vocació que hi jugués el Nàstic. Per la nostra part, sempre ajudarem perquè el club tingui l’ecosistema necessari per pujar de categoria», va sentenciar.