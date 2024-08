La millor actuació de la temporada per a tothom

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Per tercer any consecutiu les quatre colles de la ciutat de Tarragona van sortir de la plaça de les Cols amb les seves respectives millors diades de la temporada fins el moment. L’actuació de Sant Magí va tornar a oferir un recital de puntualitat, ritme i organització, va deixar deures pendents a algunes de les colles i obre les portes de nous reptes per a les altres.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona tenia clars els seus dos primers castells. En funció de com anessin, el programa podria variar a la tercera ronda. D’entrada la Jove va tornar a descarregar el 3 de 9 amb folre, el novè de la temporada, que ja treballen per pujar-li un pis més en el darrer tram de la temporada. Castell de confiança per encarar el primer gamma extra de la jornada a la segona ronda, el 2 de 9 amb folre i manilles, que ja volien haver provat a principis de mes a Vilanova i la Geltrú. El repte no era fàcil, perquè l’havien provat dues vegades a les Cols i els havia quedat carregat i, de fet, l’única colla que l’havia completat en aquest escenari eren els Xiquets de Tarragona. Els liles van treure l’orgull i el van descarregar amb un excel·lent treball de tots els pisos. La injecció de moral va ser majúscula i la colla va demanar obertament un altre gamma extra per a la tercera jornada, el 5 de 9 amb folre. La fina línia que separa el seny de la rauxa, tant necessària al món castell, va impedir que el castell es carregués. Ja pujava amb problemes a la rengla i quan l’enxaneta es disposava a fer la segona aleta, el castell es va trencar per quedar-se en intent. Deures pendents per a les pròximes diades, en especial per al Catllar dissabte vinent o per Sant Fèlix divendres 30 d’agost. A la quarta ronda la Jove va optar per un castell de garanties com el 4 de 8 amb l’agulla per tancar amb el pilar de 7 amb folre, dues estructures que aspiren a pujar un pis més en el segon tram de la temporada.

Els Xiquets de Tarragona aspiraven a la tripleta màgica que havien completat per última vegada la diada de Sant Magí de l’any 2023. Van començar pel castell que encara no havien portat a plaça aquesta temporada, el 4 de 9 amb folre, que van descarregar de manera immaculada. No el feien des de Tots Sants a Vilafranca del Penedès i van sorprendre amb aquest inici, però van demostrar que el castell està treballat a l’assaig. Els deures més “difícils” ja estaven fets i tocava rematar-ho amb dos castells que enguany ja havien fet. A la segona ronda va anar el 3 de 9 amb folre, que es va haver de treballar molt més que l’altre castell bàsic de nou, però es va descarregar per tercera vegada aquesta temporada. Durant uns minuts, un run run a plaça especulava la possibilitat que a la tercera ronda provessin el 5 de 9 amb folre, però el pas previ a la gamma extra era completar la tripleta màgica per Sant Magí, de manera que el 5 de 8 va ser el castell triat finalment. Descarregat, eufòria matalassera i la porta oberta de bat a bat per que el mes de setembre arribin els intents de castells de gamma extra.

La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau té clar des de fa anys quin és el seu camí i com s’ha de fer. Una vegada més van demostrar que quan arriben a plaça, els castells ja estan més que fets a l’assaig. El 3 de 8 s’està convertint en un tràmit. Deu anys seguits descarregant-lo sense caigudes. En porten 63 de consecutius amb només dos intents desmuntats entremig. Van anar de més fàcil a més difícil per a ells. A la segona ronda tocava el 4 de 8, treballat en la descarregada perquè havia perdut una mica la mida, però sense un esforç excessiu. I finalment, l’estrena. Un 2 de 7 que també van descarregar sense massa dificultats. La colla és extremadament perfeccionista i segurament trobaran matisos, però una vegada més van mostrar excel·lència en els seus castells. Ara toca un pas més i l’objectiu és el 5 de 8.

Els Xiquets del Serrallo tenien al cap sobretot el 2 de 7, amb una alineació diferent i rejovenida respecte la temporada passada. El fet de ser els últims cada ronda deixava clar que aniria a la segona ronda. El 5 de 7, excel·lent, va ser el primer de la jornada pels serrallencs. Era el millor inici per encarar el gran repte, que havien descarregat anteriorment quatre vegades per Sant Magí. El castell va pujar prou sòlid, però un cop carregat es va perdre ràpidament per acabar-se trencant. La caiguda va obligar a renunciar a un possible intent de 7 de 7 per tancar la seva actuació amb el 4 de 7 a l’agulla que va tenir la seva dosi d’èpica en la descarregada del pilar de 5.

