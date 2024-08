Els guanyadors del sorteig d’ERC gaudeixen de la diada castellera de Sant Magí des del balcó

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Usuaris i membres de la Fundació Estela, l'Agrupació Sardanista Tarragona Dansa i els Sacaires de Tarragona han pogut veure la diada castellera de Sant Magí des del balcó de l’Antic Ajuntament. Tres persones, designades per les mateixes entitats guanyadores dels passis, van ser els acompanyants dels consellers republicans durant l’espectacle casteller que van oferir les quatre colles de la ciutat aquest dilluns.

La portaveu del Grup Municipal d'ERC, Maria Roig, ha afirmat que «estem molt satisfets d’haver pogut donar l’oportunitat de viure la diada des del balcó, és un espai privilegiat al qual no tothom hi té accés i per això és tan important obrir-lo a la ciutadania». Sobre això, ha afegit que «era necessari fer aquest sorteig perquè tot i el poc temps de marge amb què ho hem fet, hi han participat una vintena d’entitats i associacions, demostrant així que hi ha un interès real per part de la ciutadania».

Roig considera que «aquesta iniciativa és una continuïtat de la línia que va començar amb l’alcalde Ricomà, calia mantenir-la i no eliminar-la com ha fet Viñuales». Un cop més alerta al govern del PSC que si no obre els balcons per les festes de Santa Tecla d’enguany des d’ERC tornaran a repetir aquesta iniciativa, que ha tingut tan bona acollida entre les entitats i associacions tarragonines.

Per altra banda, també recorda a Viñuales que en el ple del 22 de març es va aprovar per unanimitat una moció d’ERC perquè l'Ajuntament reservés espais per a persones amb mobilitat reduïda a diferents actes festius, també els de Sant Magí, i que se’n fes publicitat a través dels diferents canals de comunicació de l’Ajuntament. «Un cop més veiem com el govern del PSC no es pren seriosament les mocions que s’aproven per millorar el benestar de la ciutadania. D’això només en podem fer una lectura i és que no hi ha gens de voluntat política de fer les festes més accessibles per a tothom».

