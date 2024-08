ERC sorteja els passis per accedir a l'Antic Ajuntament per veure la diada de Sant Magí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d'ERC a Tarragona ha sortejat tres passis per accedir al balcó de l'Antic Ajuntament per veure la diada castellera de Sant Magí. Hi han participat vint entitats i associacions sense ànim de lucre de Tarragona.

La Fundació Estela, l'Agrupació Sardanista Tarragona Dansa i els Sacaires de Tarragona han sigut els afortunats del sorteig i podran enviar un representant de cada entitat a gaudir d'una de les diades més emblemàtiques de la ciutat des d'un lloc especial.

La portaveu d'ERC, Maria Roig, ha celebrat l'èxit de la iniciativa. «Estem molt contents de poder oferir aquesta oportunitat i que en pocs dies s'hagin apuntat una vintena d'entitats. Això mostra que és un reclam dels tarragonins i tarragonines». A més, ha afegit que «els balcons no són espais reservats només per a uns quants, sinó que poden ser compartits per tots, especialment aquells que treballen per la nostra ciutat a través d'associacions».

Aquesta iniciativa sorgeix com a resposta a la negativa del govern de Viñuales (PSC) de permetre l'accés dels ciutadans a aquests espais privilegiats durant les festes. Roig recorda que en el plenari del setembre de l'any passat, ERC va presentar una moció sobre l'obertura dels balcons a la ciutadania per festes, la qual es va aprovar amb els vots a favor d'ECP, PP i evidentment d'ERC, amb les abstencions de Junts i Vox i només el PSC hi va votar en contra. «Els socialistes no han fet res per a implementar-la, i per això hem decidit impulsar aquesta iniciativa que creiem que és molt necessària».

Roig també ha aprofitat per recordar al govern de Viñuales que si no s'obren els balcons per altres esdeveniments com Santa Tecla, «des d'ERC repetirem aquesta iniciativa per garantir que els tarragonins i tarragonines puguin viure les nostres festes des d'aquests espais tan especials i emblemàtics».

