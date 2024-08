La Cucafera Baixa celebra les 10 edicions amb una festa, un vermut musical i nou marxandatge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cucafera de Tarragona celebrarà les seves 10 edicions de La Cucafera Baixa de forma especial aquesta Santa Tecla 2024. Entre elles hi haurà una exposició especial, marxandatge i un vermut.

Aquest matí al Mercat Central de Tarragona s'han presentat els actes i hi han estat presents Paula Manresa i Edahi Roig, princesa i cavaller 2024. La consellera de Comerç i presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan, els ha entregat un xec regal valorat en 30 euros a bescanviar entre les parades del centre encoratjant-los a capturar i domesticar la Cucafera com espera tota la ciutadania per tal que la bèstia deixi d'atemorir amb les seves queixalades.

El Mercat Central de Tarragona acollirà del 2 al 13 de setembre una exposició amb els cartells de les 10 edicions de La Cucafera Baixa i la presència de la Cucafera Petita.

En motiu de la fita, l'entitat també ha editat de forma especial una samarreta commemorativa i un got reutilitzable sobre la 10a edició que també es podrà adquirir al Mercat Central junt amb altres elements del marxandatge oficial com la nova bossa, a més dels imans, les xapes i la tassa. Els clients que aportin el tiquet de compra superior a 5 euros en les parades del Mercat tindran descompte. A més, el divendres 6 de setembre el mercadet de Sant Pere Sant Pau tindrà un punt de venda de marxandatge.

L'endemà 7 de setembre la plaça Verdaguer acollirà d'11 h a 15 h un vermut musical festiu per celebrar les 10 edicions on també s'hi podrà adquirir el marxandatge i on els membres de la Cucafera Petita obtindran un obsequi de Pastisseria Velvet.

Serà dissabte 14 de setembre en que La Cucafera Baixa arribarà a la 10a edició amb la Captura de la Cucafera a les 21h als Jardins de Casa de la Festa. També hi haurà la baixada amb la Xaranga Tocabemolls, representació de la llegenda i sorpreses a les 22h al Pla de la Seu i plaça de les Cols. Tot seguit es farà el recorregut fins a la plaça dels Carros on a les 23.30h es donarà tret de sortida a La CucaFesta amb djs, servei barra i pizzes.

El secretari de l'entitat i ideòleg de l'acte, Adrià Recasens, ha recordat que tot va partir d'una reivindicació de l'entitat per formar part de la Baixada de l'Àliga que l'Ajuntament va denegar, proposant-los fer una baixada pròpia. Recasens va oferir a l'entitat la idea de representar la llegenda per tal de vestir la cercavila amb un atractiu propi i donar-la així a conéixer.

Des de l'Associació Cucafera de Tarragona, es valora positivament la bona acollida de públic amb què ha comptat l'acte des del primer any i com ha anat creixent i fent-se un lloc destacat al programa festiu. De cara al proper any, l'entitat recalca la necessitat de restaurar la peça i renovarà també la vestimenta dels seus membres amb una roba més pròpia a l'època medieval, origen de la peça, amb el suport de Repsol.

Aviat, un cop domesticada, la Cucafera tornarà a llençar caramels als més petits.

