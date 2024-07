La Cucafera de Tarragona tornarà a despertar durant les festes del Barri del Port

La Cucafera de Tarragona tornarà a despertar el proper dissabte 27 de juliol a les 19h amb l'acte La Despertada de la Cucafera 2024, en el marc de les XXXIII Festes del Barri del Port.

Es tracta de la primera sortida de l'any de l'entitat i que representa el primer passatge de la llegenda, el moment en que la bèstia després d'un any d'hibernatge i amb l'arribada de la calor, desperta i torna a atemorir a la ciutat, motiu pel qual un any més tocarà cercar posteriorment (a les festes de Sant Magí) el cavaller que la capturi i la doncella que la domestiqui, seguint amb el relat.

Novament la despertada tindrà lloc a la Plaça Prim-De Mitja Lluna i amb recorregut pels carrers del Barri del Port acompanyats de la Xaranga Pujats de to. Com a novetat, enguany la cercavila farà pas pel remodelat carrer Orosi i l'estació. L'itinerari serà: Mitja Lluna, Apodaca, Orosi, Comerç, Anselm Clavé, Plaça dels Carros, Reial, Rebolledo i Sant Miquel.

L'acte acabarà a l'epicentre de les festes, al carrer Sant Miquel, entre Misericòrdia i Rebolledo, on seguidament hi haurà ambientació musical i servei de barra fins al sopar a la fresca de la nit amb orquestra. Al matí del mateix dissabte no faltarà el tradicional vermut amb musclada i fideuada, després de la festa de l'escuma.

