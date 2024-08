La Cucafera escull princesa i cavaller per Santa Tecla

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Les festes de Santa Tecla cada cop estan més a prop. Ahir, un dels actes bandera de la programació en aquests darrers anys va començar a prendre forma. Es tracta de La Cucafera baixa!, que ahir va celebrar el càsting a la plaça de les Cols per escollir els infants que faran de princesa i cavaller, el pròxim 14 de setembre, en la desena edició de la representació de la llegenda de la bèstia.

La Cucafera ja s’ha despertat pels carrers del barri del Port, durant les seves festes. Davant d’això, la població necessitava un cavaller que pugués capturar la bèstia i una princesa capaç de domesticar-la. Adrià Recasens, secretari de la Cucafera, va explicar que aquesta «és una oportunitat pels infants per viure una experiència que, segons tot aquell que l’ha viscut és inoblidable». Tot infant entre 6 i 12 anys podia presentar la seva candidatura per optar als papers. El càsting va acollir 10 inscripcions per a ser princesa i, quant al cavaller, hi va haver 4 inscripcions, però finalment només dos van atrevir-se a pujar a l’escenari.

Recasens va explicar que «sempre costa una mica més que s’apuntin nens». Finalment, d’entre tots els participants, van sortir escollits Paula Manresa —de 10 anys— com a princesa, que va declarar que «ja havia participat en el càsting altres anys i ho volia intentar de nou». Per altra banda, Edhai Roig —de 7 anys— va ser escollit com a cavaller, també era el segon cop que ho intentava.

Enguany, La Cucafera Baixa! celebra la seva desena edició. El secretari va assegurar que «és un número rodó que celebrarem amb moltes sorpreses». «Hi haurà nou merxandatge i més coses que anirem informant durant els pròxims dies», va concloure Recasens.

