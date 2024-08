El PP demana reforçar el servei de neteja durant les festes de Sant Magí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Partit Popular ha demanat que es reforci el servei de neteja durant les Festes de Sant Magí. El grup municipal reclama al govern que organitzi i ampliï un servei especial per evitar que durant les diades festives, la ciutat estigui bruta i deixada, tal com ja va passar en les festes de l’any passat.

La portaveu Maria Mercè Martorell ha lamentat que la ciutat fa anys que està molt bruta i que, amb motiu de les celebracions, encara s’acumula més brutícia. «Es dona una sensació d’abandonament, que és evident tant pels tarragonins com per aquelles persones que visiten la ciutat durant les Festes de Sant Magí», ha expressat la consellera.

Martorell ha explicat que després de la celebració de la fira Nomad, que es va organitzar el mes passat al passeig de les Palmeres, es van trigar dos dies a buidar les papereres, deu dies a netejar el terra i, a més, els generadors d’electricitat van cremar part de la gespa d’aquest emblemàtic passeig de Tarragona. «No es pot permetre una situació com aquesta darrera o com en les últimes edicions de Sant Magí o Santa Tecla», ha alertat la portaveu.

Per aquest motiu, la popular ha demanat un reforç de la neteja per no veure agreujada la situació de brutícia que pateix la ciutat. «Si us plau, actuïn de forma coordinada per no tenir aquest problema una altra vegada, com ja hem vist en moltes altres ocasions», ha conclòs Martorell.

