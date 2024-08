La Travessa d'Andròmines omple de sàtira i diversió la platja del Miracle de Tarragona

Publicat per Rafa J. Larrañaga Verificat per Creat: Actualitzat:

Les festes de Sant Magí vesteixen cada espai de la ciutat de Festa Major. I la platja, sent aquest un dels indrets més característics de la capital, no podia ser menys. Ahir dijous 15 d’agost, el Miracle va acollir un dels actes més estimats i divertits de la programació festiva: la Travessa d’Andròmines. Organitzat per l’Agrupament Escolta i Guia (AEIG) Alverna, l’esdeveniment va trencar el seu rècord històric d’inscripcions.

Des del tram més pròxim al Fortí de la Reina, els més petits van ser els encarregats d’estrenar l’esdeveniment. Quatre embarcacions d’infants i joves de fins a 14 anys van dur a terme un recorregut per sorra i aigua. Un cop acabada la travessa infantil inicial, va ser el torn dels adults. El xupinazo marí va marcar la sortida de les catorze embarcacions inscrites, que van sortir disparades per començar el seu camí marítim.

El plantejament de l’acte és senzill: cada grup participant —amb una andròmina elaborada per ells mateixos— ha d’aconseguir anar fins a la boia i tornar. A més, s’hi suma un extra de dificultat. Més enllà d’arribar sencers a la costa, l’organització lliura un got d’aigua de Sant Magí a cada grup que hauran de retornar ple després de fer la travessa aquàtica.

Un cop al mar, la rivalitat entre embarcacions va ser més viva que mai. Unes andròmines optaven per desestabilitzar els seus contrincants a cops de rem. Unes altres, en canvi, nedaven amb l’objectiu de robar i llençar l’aigua de Sant Magí dels seus rivals. Com cada edició, les trampes van estar a l’ordre del dia.

La Travessa, si alguna cosa la caracteritza, és l’originalitat i sàtira que apliquen els seus concursants a l’hora de crear les embarcacions. Aquest any, les temàtiques van ser diverses. Ambientades en els Jocs Olímpics, amb el turisme i els Airbnb o amb la sèrie de dibuixos animats Espies de veritat, la varietat era enorme.

Precisament l’embarcació Airbnb va ser la més ràpida de la XIII edició. L’Adrià, un dels seus membres, va explicar sorprès que «porto molts i molts anys participant i aquest és el primer cop que guanyo. I sense fer trampes!». Altres andròmines, però, no van tenir la mateixa sort i van haver d’acabar el recorregut arrossegats per la llanxa de la Creu Roja.

La pandèmia va fer molt mal a la Travessa d’Andròmines quant al nombre d’inscripcions. Les dues darreres edicions van patir una davallada de participació, però enguany l’Alverna ha aconseguit refer-se i trencar el seu rècord d’inscripcions.

L’Ariadna, una de les caps de l’AEIG es va mostrar molt satisfeta: «Hem fet una bona feina per revitalitzar l’acte. Vam posar un anunci a la Rambla i vam enviar invitacions a diferents entitats de la ciutat. Tot plegat, ha donat el seu fruit». De les 14 embarcacions, més enllà de la presència dels membres de l’agrupament organitzador, també van participar membres dels Diables de Voramar o de l’Agrupament Escolta i Guia Fent Camí.

