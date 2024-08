En Comú Podem portarà una moció al ple de Tarragona en contra del transfuguisme

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«Hi ha un risc imminent al ple de l’Ajuntament que l’acció de govern se sostingui en els regidors no adscrits. I això vulnera el Pacte nacional contra el transfuguisme». El grup municipal d’En Comú Podem portarà una moció al consell plenari del setembre per acordar entre totes les forces polítiques no utilitzar els vots de regidors no adscrits o trànsfugues ni de l’extrema dreta.

Aquesta voluntat de la formació progressista s’emmarca en la sortida, des del passat març, de dos regidors del grup municipal de Vox, Francisco Javier Gómez León i Jaime Duque Moreno. Ambdós van passar a la condició de regidors no adscrits. Recentment, Duque ha passat de dedicació parcial a exclusiva, amb un augment salarial del 19%.

«La pujada de sou pot tenir un debat jurídic, però si està avalada pel Secretari de l’Ajuntament no ens hi ficarem. El que de debò ens preocupa és que la majoria del ple es consolidi en no adscrits. Creiem que l’acord de pressupostos va ser prou ampli com per a no caure en aquest escenari», exposa Jordi Collado, portaveu del grup d’ECP. El Pacte Antitransfuguisme va sorgir per primer cop l’any 1998 i ha sigut renovat cada certs anys per la majoria de forces polítiques estatals.

Deriva perillosa

Segons Collado, el consistori tarragoní ha agafat una deriva perillosa en els últims anys. «Després del mandat anterior amb els casos de Pinedo, Orts i Calderón, aquesta ciutat necessita una regeneració democràtica que ens permeti posar el comptador a zero i fer que torni a tenir sentit el pacte antitransfuguisme a la nostra institució», conclou el portaveu.

Per la seva banda, des del grup municipal d’Esquerra Republicana consideren el canvi de dedicació de l’ex regidor de Vox d’un fet «molt greu i deshonest». «Creiem que aquest canvi se salta la Llei Anti Transfuguisme. A més, una sentència del Tribunal Suprem del 27 d’octubre del 2020 va dictaminar que els regidors trànsfugues als ajuntaments no poden assumir nous càrrecs o retribucions que suposin millores polítiques i econòmiques», exposen els republicans en un comunicat.

«El PSC està a la dreta»

Per aquests motius, des d’ERC es considera que el PSC de Tarragona «està més a la dreta que mai». «Pacta amb l’extrema dreta perquè doni suport al seu govern i poder tenir així la majoria del plenari», afegeixen els republicans. Per últim, ERC creu que el canvi de dedicació de Duque és una «maniobra» que el propi alcalde Rubén Viñuales volia «que passés desapercebuda» i anuncia possibles accions legals.

