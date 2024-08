Denuncien una onada de robatoris a l’interior de vehicles a les Gavarres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Diverses persones han denunciat, a través de les xarxes socials, que han estat de víctimes de robatoris a l’interior dels seus cotxes a la zona comercial de les Gavarres. "Ens acaben d’obrir el cotxe en el pàrquing de les Gavarres, just davant del Decathlon. Ens han robat una maleta vermella i dues motxilles més", denúncia un dels usuaris.

Un altre usuari ha manifestat que "a la meva cunyada li acaben d’obrir el cotxe just al costat de l’Action. Li han robat una càmera, la cartera i diferents targetes". Però aquests dos casos no han estat els únics que s’han produït a la zona. De fet, diversos usuaris han comentat la publicació assegurant que ells també han estat víctimes de robatoris.

"Al meu pare també li va passar. No sé quins cotxes tenen la resta d’afectats, però, quan vam anar a posar la denúncia, els Mossos ens van explicar que els Qashqai són els més afectats a la zona ja que utilitzen inhibidors de freqüència i no els hi costa res obrir-los" o "Al gener em van trencar la finestreta i em van robar la motxilla, amb les claus de la feina, l'iPad o el telèfon dins" són alguns dels comentaris que es poden llegir.

