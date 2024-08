Ferit greu després de ser apunyalat fins a quatre vegades en una baralla al centre del Vendrell

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un noi ha resultat ferit greu després de ser apunyalat, en diverses ocasions, en una baralla amb dos joves al centre del Vendrell, tal com ha avançat El Caso. Els fets es van produir ahir al vespre, al carrer Josep Maria de Segarra, quan la víctima i uns altres dos nois es van començar a enfrontar.

De fet, en un vídeo, publicat pel mitjà anteriorment mencionat, es pot veure com mentre la víctima s'encara amb un dels dos nois, l'altre aprofita la seva distracció per donar-li una empenta i fer-lo caure a terra. Una vegada indefens, el primer atacant aprofita per clavar-li quatre ganivetades i fugir.

Fins a la zona es van desplaçar els Mossos d'Esquadra, que van prendre declaració a la víctima i el Sistema d'Emergències Mèdiques. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets, identificar i detenir els agressors i esbrinar quina motivació tenien per apunyalar el noi, que va ser traslladat a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.

