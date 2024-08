Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un conseller tarragoní trànsfuga de Vox incrementarà el seu sou anual en més de 5.000 euros. Concretament, l'augment serà de 5.434 euros a l'any, un 19% més, un fet que ha denunciat, entre d'altres, ERC.

De fet, des del partit asseguren que es tracta «d'un fet molt greu i deshonest» i creuen que, aquest canvi, «se salta la Llei Anti Transfuguisme». A més, asseguren que, «amb Viñuales al capdavant, el PSC està més a la dreta que mai, ja que pacta amb l’extrema dreta perquè doni suport al seu govern i poder tenir així la majoria del plenari».

«Considerem que fets com aquests són una vergonya i del tot indecents, per això ens preguntem si al PSC de Tarragona encara li queda algun principi», expliquen. D'altra banda, indiquen que estan analitzant amb el seu equip jurídic el text per a emprendre les accions legals que calguin.

