Dos regidors de l'Ajuntament de Tarragona abandonen Vox i es converteixen en no adscrits

Els regidors del Grup Municipal Vox a la ciutat de Tarragona, Francisco Javier Gómez León, que exerceix com a portaveu, i Jaime Duque Moreno, han anunciat la seva decisió d'abandonar el Grup Municipal per passar a la condició de regidors no adscrits.

En un comunicat conjunt, tots dos regidors han assenyalat que aquesta decisió ha estat motivada, entre altres raons, «per la deriva involutiva del partit respecte al reconeixement real dels drets i les llibertats dels seus càrrecs electes i orgànics».

Addicionalment, han expressat el seu desacord amb les decisions preses durant l'Assemblea general del partit celebrada el 27 de gener del 2024, afirmant que aquesta ha «consolidat definitivament el trencament dels principis continguts en el seu manifest fundacional». En aquest sentit, lamenten profundament «el canvi de rumb escollit pel partit que fa impossible la nostra participació en el projecte actual».

Davant d'aquesta situació, i «en l'exercici i la defensa de les nostres pròpies llibertats i conforme a la responsabilitat del mandat traslladat per la ciutadania de Tarragona», Gómez León i Duque Moreno han sol·licitat el seu pas a la condició de no adscrits i n'han formalitzat la baixa de la militància del partit.

Finalment, han subratllat que, «en l'exercici del nostre dret fonamental a participar en els assumptes públics», han decidit conservar la seva acta de regidors «per tal de continuar vetllant responsablement pels interessos de Tarragona i dels seus habitants».